ننشر بالأسماء.. تشكيل هيئة مكتب مجالس إدارات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات

انتهت مجالس إدارات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات بتشكيلها الجديد من إجراءات اختيار رؤساء وأعضاء هيئة مكاتبها، وكذلك ممثليها بمجلس إدارة الاتحاد لدور 2021- 2025.
وينشر" صدى البلد " تشكيل هيئات مكاتب الغرف الصناعية:
غرفة الصناعات الهندسية:
محمد المهندس رئيسا
حمادة داوود وكيل أول
محمد العايدي وكيل ثاني
المهندس محمد البودي عضو
رأفت الخناجري عضو
غرفة الطباعة والتغليف:
المهندس نديم إلياس رئيسا
المهندس شريف البيلي وكيل أول
سامي عبد العزيز وكيل ثاني
هيثم عرفان عضو
أيمن كمال عضو
غرفة منتجات الأخشاب والأثاث:
المهندس أحمد حلمي رئيسا
علي البدري وكيل أول
طارق وجيه وكيل ثاني
محمود أبو شوشه عضو
عمرو رضا عضو
غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية:
د. جمال الليثي رئيسا
د. أشرف الخولي وكيل أول
د. رياض أرمانيوس وكيل ثاني
د. حسام أبو العينين عضو
د. محمد غنيم عضو
غرفة الصناعات النسيجية:
محمد المرشدي رئيسا
المهندس محمود الشامي وكيل أول
عبد الغني الأباصيري وكيل ثاني
عيسى مصطفى عضو
محمد فتحي عضو
غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها:
طارق حسانين رئيسا
عبد الغفار السلاموني وكيل أول
حسين بودي وكيل ثاني
مجدي الوليلي عضو
محمد سليمان عضو
غرفة صناعات مواد البناء:
أحمد عبد الحميد رئيسا
السيد البدوي وكيل أول
محمد خطاب وكيل ثاني
أحمد حافظ عضو
أحمد شرين عضو
غرفة دباغة الجلود:
هشام جزر رئيسا
مصطفى عبد الخالق وكيل أول
المهندس عبد الرحمن الجباس وكيل ثاني
هشام المغربي عضو
أحمد فروح عضو
غرفة صناعة الجلود:
جمال السمالوطي رئيسا
يحيي عبد الرحمن وكيل أول
أحمد الحسيني وكيل ثاني
نادر فؤاد عضو
مؤمن التميمي عضو
غرفة صناعة التطوير العقاري:
المهندس طارق شكري رئيسا
المهندس هاني العسال وكيل أول
المهندس محمد المنشاوي وكيل ثاني
المهندس باسل شعيره عضو
المهندسة عبير عصام عضو
غرفة صناعة الحرف اليدوية:
حمادة العادلي رئيسا
اسماعيل مصطفى وكيل أول
محمد عبد المهيمن وكيل ثاني
محمد عبد الموجود عضو
منى الإبياري عضو
غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
خالد إبراهيم رئيسا
د. مصطفى صالح وكيل أول
سامح الملاح وكيل ثاني
سيف الله بدوي عضو
محمود السيد عضو
غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص:
د. علاء عبد المجيد رئيسا
د. غادة الجنزوري وكيل أول
د. محمد سمير وكيل ثاني
د. محمد حبلص عضو
أحمد نزيه عضو
غرفة صناعة السينما:
فاروق صبري رئيسا
اسعاد يونس وكيل أول
هشام عبد الخالق وكيل ثاني
محسن علم الدين عضو
د. عمرو الليثي عضو
غرفة الصناعات المعدنية:
د. عماد الألفي رئيسا
سعيد حسن وكيل أول
المهندس أيمن عشري وكيل ثاني
رأفت قطب عضو
خالد علي عضو
غرفة الصناعات الغذائية:
أشرف الجزايرلي رئيسا
رنا جمالي وكيل أول
محمود عبد اللطيف وكيل ثاني
إبراهيم الإمبابي عضو
أحمد السيد عضو
غرفة الصناعات الكيماوية:
المهندس شريف الجبلي رئيسًا
خالد أبو المكارم وكيل أول
عبد الله حلمي وكيل ثاني
محمد عامر عضو
شريف الزيات عضو
غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات:
د. محمد عبد السلام رئيسا
حمدي الطباخ وكيل أول
محمد الصياد وكيل ثاني
بهية نظيم عضو
أحمد فوزي عضو
غرفة صناعة البترول والتعدين:
د. تامر أبو بكر رئيسا
د. محمد سعد الدين وكيل أول
د. عبد اللطيف الكردي وكيل ثاني
م. أيمن نجيب عضو
م. حسانين محمد عضو