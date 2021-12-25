عاجل
صحف الإمارات: الولايات المتحدة لاتزال عالقة بدوّامة القتل في 2021.. الأزمة النووية الإيرانية لا يمكن حلها بالقوة العسكرية.. الوباء يلقي بظلاله للعام الثاني على احتفالات عيد الميلاد في العالم محافظ القاهرة: نحرص على زيادة المساحات الخضراء والحدائق باعتبارها متنفسًا للأهالى "جونز هوبكنز": إصابات "كورونا" حول العالم ترتفع إلى أكثر من 278 مليون حالة حسن الرشيدي: مشروعات الدولة في 7 سنوات فاقت خيال المصريين| فيديو بـ 75 مليون ريال.. أهلي جدة يتصدر قائمة ديون أندية الدوري السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد مكتب برنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد مكتب برنامج الاتحاد الأوروبي

استقبل  الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر،  وفد مكتب برنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم  العالي "ERASMUS "، الذي ضم كل من مهندس كريم حمدي، القائم بأعمال المنسق الوطني للبرنامج، وداليا شلبي مسئول مشروعات البرنامج بمصر،  بحضور الدكتور أحمد حمدي، مدير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالجامعة، وذلك لعقد ندوات تعريفية بالبرنامج.

طريق عزبة العنابر في الأقصر متهالك وبدون إنارة.. والأهالى يستغيثون

وزيرة الثقافة ونائب محافظ الأقصر يفتتحان مهرجان التحطيب بالقرنة الجديدة

وأوضح الدكتور محمد محجوب، رئيس الجامعة أن اللقاء استهدف فتح مجال التعاون بين الجامعة والجامعات الأوروبية في مجال التدريب والتدريس، من خلال  عقد ندوات مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للتعريف بالبرنامج وكيفية تحقيقه والاستفادة منه بمايحقق رؤية الجامعة في دعم جهازها الإداري ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بما يخدم العملية التعليمية بالجامعة.

وحرص أعضاء وفد مكتب الاتحاد خلال الزيارة، على عقد لقاء بعمداء وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الهيئة المعاونة، استعرضوا  خلاله تفاصيل برامج التعاون التي يمكنهم التسجيل بها.

فيما أكد الدكتور أحمد حمدي، مدير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالجامعة،  أن البرنامج يهدف إلى دعم الجامعات الناشئة عبر تمويل مشروعات التبادل الثقافي بين الجامعات المصرية والأوروبية من خلال مكاتب التعاون الدولي، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة عقد ورش عمل لكوادر جامعة الأقصر لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة بالمنح التي يوفرها البرنامج بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجامعات التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأشار مدير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالجامعة إلى أن البرنامج يوفر فرص التمويل للدارسين بمراحل الدراسات العليا من خلال مساعدتهم في استكمال أبحاثهم بجامعات الاتحاد الأوروبي، إلى جانب توفير دورات تدريبية للموظفين، على يد متخصصين تابعين لجامعات اوروبية مناظرة، بالإضافة إلى دعم برنامج   " Plus ERASMUS "  "ايرسموس بلس" لبرامج التعليم العالي بحسب الاتفاقات المبرمة بين كليات الجامعة ونظيراتها في أوروبا.

IMG-20211225-WA0000
IMG-20211225-WA0000
IMG-20211225-WA0002
IMG-20211225-WA0002
IMG-20211225-WA0003
IMG-20211225-WA0003
IMG-20211225-WA0004
IMG-20211225-WA0004
IMG-20211225-WA0005
IMG-20211225-WA0005
IMG-20211225-WA0001
IMG-20211225-WA0001
جامعه الأقصر الاتحاد الأوروبي العلاقات محافظ الأقصر الجامعات المصرية العملية التعليمية الدراسات العليا رئيس الجامعة علاقات الخارجية مكتب التعاون الدولي محمد محجوب عزوز

ترشيحاتنا

العناية الإلهية أنقذته.. عمرو محمود ياسين يتعرض لحادث سيارة | تفاصيل

موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري

أحمد السجيني : سنقوم بإقرار قانون الادارة المحلية سريعا فور إحالته للجنة

6 حالات كورونا تضع الفتح في أزمة قبل مواجهة الهلال بالدوري السعودي.. اليوم

الكاثوليك والبروتستانت.. الحبيب علي الجفري يهنئ الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

اليوم.. طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى.. والعظمى 19 درجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منى إش إش تدافع عن ابنتها ماهيتاب ماجد المصرى بعد طرد بعض الحاضرين من حفل زفافها

قرار صادم من موسيماني تجاه مهاجم الأهلي .. إعرف التفاصيل

احذر.. تناول الأرز والمكرونة البايتة تصيبك بالتسمم

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

الأرصاد تحذر من الطقس ليلا وتقلبات جوية في هذا التوقيت | فيديو

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. صالون حلاقة في الفضاء.. زفاف 3 ثعابين كوبرا .. ورجل يبلغ الشرطة عن والديه لسبب هايف

شاهد.. لحظة زفاف 3 ثعابين "كوبرا" في مقطع فيديو مدهش

رجل يبلغ الشرطة عن والديه بتهمة قتل شقيقه.. ومفاجأة عند وصول الدورية

اطلبوا اللقاح ولو في الهند.. ممرضة تمتطي الجمل لتطعيم سكان القرى ضد كورونا|صور

فيديو

بعد استعراض مهاراته فى كرة القدم.. شيكو وكريم خطاب يداعبان أحمد حلمى

فيديو جراف.. خدمات مجانية وإعفاء من الرسوم.. تعرف على مزايا البنك المركزي الجديدة

بيبصوا على جسمي.. من هي دينا حسين صاحبة الفيديو المسيء للفنانات "فيديو"

ندمت على أفعالي وفكرت اتحجب.. تصريحات نارية لـ غادة عبد الرازق |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ