رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد مكتب برنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي

استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، وفد مكتب برنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي "ERASMUS "، الذي ضم كل من مهندس كريم حمدي، القائم بأعمال المنسق الوطني للبرنامج، وداليا شلبي مسئول مشروعات البرنامج بمصر، بحضور الدكتور أحمد حمدي، مدير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالجامعة، وذلك لعقد ندوات تعريفية بالبرنامج.

وأوضح الدكتور محمد محجوب، رئيس الجامعة أن اللقاء استهدف فتح مجال التعاون بين الجامعة والجامعات الأوروبية في مجال التدريب والتدريس، من خلال عقد ندوات مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للتعريف بالبرنامج وكيفية تحقيقه والاستفادة منه بمايحقق رؤية الجامعة في دعم جهازها الإداري ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بما يخدم العملية التعليمية بالجامعة.

وحرص أعضاء وفد مكتب الاتحاد خلال الزيارة، على عقد لقاء بعمداء وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الهيئة المعاونة، استعرضوا خلاله تفاصيل برامج التعاون التي يمكنهم التسجيل بها.

فيما أكد الدكتور أحمد حمدي، مدير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالجامعة، أن البرنامج يهدف إلى دعم الجامعات الناشئة عبر تمويل مشروعات التبادل الثقافي بين الجامعات المصرية والأوروبية من خلال مكاتب التعاون الدولي، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة عقد ورش عمل لكوادر جامعة الأقصر لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة بالمنح التي يوفرها البرنامج بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجامعات التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأشار مدير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالجامعة إلى أن البرنامج يوفر فرص التمويل للدارسين بمراحل الدراسات العليا من خلال مساعدتهم في استكمال أبحاثهم بجامعات الاتحاد الأوروبي، إلى جانب توفير دورات تدريبية للموظفين، على يد متخصصين تابعين لجامعات اوروبية مناظرة، بالإضافة إلى دعم برنامج " Plus ERASMUS " "ايرسموس بلس" لبرامج التعليم العالي بحسب الاتفاقات المبرمة بين كليات الجامعة ونظيراتها في أوروبا.

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