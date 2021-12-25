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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إبراهيم سرحان: إي هيلث بوابة الرقمنة الأجدر لمختلف المؤسسات العاملة في القطاع الصحي بمصر

صدى البلد


عقدت شركة "إي هيلث" الشقيقة لشركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، أول اجتماع لمجلس إدارتها بقيادة إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس" المساهمة بنسبة 35% ناقص سهم واحد من أسهم الشركة، وبحضور حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل والمساهمة بنسبة 50% زائد واحد.


وقرر مجلس إدارة شركة "إي هيلث" فى أول اجتماع له بعد تأسيس الشركة، اختيار حسن السكرى مديراً تنفيذياً للشركة الوليدة المختصة فى تطوير وإدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك الخدمات الرقمية المتخصصة لقطاع التأمين الصحي والقطاع الصحي على مستوى الجمهورية، برأسمال مدفوع 100 مليون جنيه.


وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إن شركة "إي هيلث" ستكون بوابة الرقمنة الأجدر لمختلف المؤسسات العاملة في القطاع الصحي بمصر، والتي تطمح إلى ازدهار أعمالها وتحسين أسلوب تقديم الخدمات لعملائها، بفضل ما توفره من أدوات رقمية لرصد الموارد والبيانات وتنظيمها وتحليلها وترجمتها إلى توصيات واقعية ترفع من كفاءة العمليات.


ومن جانبه قال حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، إن شركة "إي هيلث" سوف تختص في إدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل والذي من المخطط أن يغطي 100 مليون مصرى خلال 10 سنوات، كما تتولى إدارة وتشغيل العمليات وإدارة وتهيئة النظم التكنولوجية للقطاع الطبى، فضلاً عن خدمات التشغيل الطبي وخدمات إدارة التغيير وخدمات الدفع الرقمي بالتعاون مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
ومن المقرر أن يكون مقر الشركة بالقرية الذكية ويأتي هذا في إطار مواصلة الإعتماد على البنية التحتية التكنولوجية المتطورة لإي فاينانس كرائدة في مجال التحول الرقمي المالي في مصر.

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