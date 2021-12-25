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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على مجرم يسرق المساكن بمنشأة ناصر

المتهم
المتهم

ألقى ضباط المباحث القبض على أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال السرقة من داخل المساكن.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، قرر اكتشافه سرقة هاتفه المحمول من داخل الجراج الخاص به.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام أحدث التقنيات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللأزمة بأماكن تردده، أسفر أحدها عن ضبطه،  وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليـه.

وبمواجهته اعترف بمزاولتـه نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة مـن داخـل المساكن بأسلوب "كسـر البـاب"، وأقر بارتكابـه 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

ضباط المباحث العناصر الإجرامية ب مجال السرقة المساكن

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