اليانسون خارق فى علاج التجاعيد .. إليك أقوى الوصفات

تعد وصفات اليانسون من أهم الطرق الطبيعية التى تساعد فى علاج التجاعيد والتخلص من علامات الشيخوخة وللأسف لاتعرف الكثير من النساء هذه القدرات الخارقة لهذه العشبة.

نعرض لكم أقوى وصفات اليانسون لعلاج التجاعيد والخطوط التعبيرية وفقا لما جاء في موقع “ herzindagi” .

وصفة اليانسون والماء

مكونات:

4 نجمات يانسون

500 مل ماء



طريقة التحضير والاستخدام:

اغلي اليانسون في الماء على نار منخفضة لمدة 5 دقائق واتركيه يهدأ لساعات قليلة.

ضعي ماء اليانسون على أماكن التجاعيد أو رشي على الوجه باستخدام كرة قطنية أو زجاجة بخاخة.

يمكنك تركه على الوجه من الليل للصباح وافعلي هذا كل يوم.



وصفة اليانسون مع قرفة

مكونات

يانسون 3 نجوم

1 إنش عود قرفة

500 مل ماء



طريقة عمل وصفة اليانسون والقرفة

اغلي الماء مع اليانسون والقرفة لمدة 5 دقائق ودعيه يبرد تماما ثم ضعيه كل ليلة قبل النوم.



وصفة اليانسون للتجاعيد العميقة

إذا كان لديك بعض المناطق المحددة في وجهك والتي تحتاج إلى مزيد من المساعدة في التخلص من التجاعيد البارزة ، فهذه الوصفة هي ما تحتاجه.

مكونات

10 يانسون

1 كوب ماء



طريقة عمل الوصفة

اغلي الماء مع النجوم لمدة 10 دقائق حتي يكون لديك محلول ماء بني لطيف برائحة جميلة.

ضعيه بقطعة قطن على المناطق التي تحتاجها بشدة كل ليلة قبل النوم.



وصفة اليانسون مع ماء الأرز

مكونات

5 نجمة يانسون

1 لتر ماء

نصف كوب أرز ياسمين أو موغرا شوال

طريقة وصفة اليانسون مع ماء الأرز

امزج النجوم مع نصف لتر من الماء واتركها تغلي لمدة 5 دقائق.

اترك الأرز ينقع في النصف الآخر من الماء لبضع ساعات وصفي الأرز واحتفظي بالماء.

اخلطي ماء اليانسون مع ماء أرز موغرا واغسلي وجهك بالخليط كل صباح ومساء.



وصفة بذور اليانسون

مكونات

1 ملعقة كبيرة يانسون

500 مل ماء

طريقة وصفة بذور اليانسون

اغلي الماء واتركي البذور واتركه يغلي على نار هادئة لمدة 3-4 دقائق، ودعيها تبرد.

اغسلي وجهك بهذا الماء في الصباح والمساء .

وصفة زيت اليانسون

مكونات

1 قطرة زيت يانسون

1 ملعقة كبيرة زيت ناقل



طريقة عمل وصفة زيت اليانسون

يمكنك الحصول على زيت اليانسون بثلاث طرق مختلفة، أن تحصل على البعض من المتجر مباشرة أو تطحن اليانسون وتضاف إلى زيت اللوز المغلي لبضع دقائق وتصفيته عندما يبرد أو ضيف النجوم إلى الزيت الذي تختاره وتسمح له بالنقع في الزيت لبضعة أيام، وبعد 7 أيام عندما يصبح الزيت رائحته.



- اخلطى جميع المكونات ودلكي بشرتك أينما دعت الحاجة ودعيه لمدة 30 دقيقة

- نظفيه بماء الورد ويوضع مرة أو مرتين في الأسبوع.