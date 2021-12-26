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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|مالية عجمان تحصد جائزة عالمية في دعم التحول الرقمي

الخدمات الرقمية
الخدمات الرقمية

حصلت دائرة المالية بحكومة عجمان على جائزة "المحفظة الرقمية الأكثر ابتكاراً في المجال المالي 2021"، وهي جائزة من ضمن قائمة جوائز "جلوبال بزنس أوتلوك" العالمية /Global Business Outlook/، لمساهماتها في دعم التحول الرقمي وتوفير خيارات وقنوات دفعرقمية متميزة متنوعة تلائم مختلف فئات المتعاملين.

 

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية “ وام”، أن الجائزة جاءت تقديرا لجهود الدائرة و لاستراتيجيتها القائمة على الابتكار والتي وضعت بتوجيهات الشيخ عمار بن حميد النعيمي،ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وتماشياً مع "رؤية عجمان 2021" المرتكزة على العمل كفريق واحد، لتكون الإمارة مساهماًرئيسياً في مسيرة التنمية والتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتحول إلى واحة للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

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وقال أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة المالية بحكومة عجمان أن التحول الرقمي والتطبيقات الذكية لكافة الدوائر الحكومية في امارة عجمان أثمر عن تسهيل وتقديم الخدمات بكل يسر و بساطة الى كافة المتعاملين.

وأضاف الشيخ احمد بن حميد النعيمي أن ما شهدناه من تطور في التقنية الحديثة وتدشين وإطلاق العديد من الخدمات المبتكرة يعتبرقفزة نوعية في مجال خدمة المتعاملين والشركات وأفراد المجتمع ويعكس جهود الدوائر الحكومية في مواكبتها للتطور المستمر، بما ينسجم مع رؤية حكومة عجمان.

وأشاد سموه بجهود الموظفين في مالية عجمان متمنياً بأن تستمر مجهوداتهم نحو العمل الجاد لتحقيق إنجازات أخرى على مستوى الإمارة والدولة.

واشار الى ان الجائزة تضمنت ضمن معاييرها دراسة أفضل الممارسات التي يتبعها المرشحون لمواكبة التطورات التي تطرأ على قطاع التكنولوجيا، ومدى قدرتهم على الاستفادة منها وتوظيفها بالشكل الأمثل لتطوير حلول رقمية ذكية من شأنها أن تساهم في تسريع الإجراءات وإنجاز المعاملات.

من جانبه أعرب مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان عن سعادته بهذا الإنجاز، وأكد أن فوز الدائرة بهذه الجائزة جاء نتيجة لاعتمادها على معايير الابتكار والإبداع في مجال الحلول الذكية التي تتماشى مع أهداف الدائرة الاستراتيجية وسعيها إلى ترسيخ المكانة الرائدة التي تتمتع بها إمارة عجمان بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام في مجال التحول الرقمي.

الجدير بالذكر أنه بإمكان المتعاملين والمقيمين بالدولة استخدام "محفظة عجمان" للدفع مقابل خدمات حكومة عجمان بالإضافة إلى الخدمات اليومية مثل الاتصالات والكهرباء عبر تطبيق "عجمان ون".

 

حكومة عجمان

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