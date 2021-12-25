كيف نحقق الاكتفاء الذاتي من القمح؟.. 3 سبل لنجاح خطة الدولة

يعد القمح من المحاصيل الأساسية في مصر، والذي يصنع منه الخبز والمكرونة ومعظم الحلويات والمعجنات، وتحتل مصر المرتبة الأولى عالميًّا في استيراد الأقماح، لأن إنتاجنا من القمح الآن لا يكفي سوى 50% من استهلاكنا السنوي.

وكشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021 /2022 التي أقرها مجلس النواب، أن الحكومة استهدفت في خطتها رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح عام 2020 من 51% إلى 65% عام 2025.

ويرصد موقع "صدى البلد" أهم سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح منها :



- العمل على زيادة مساحات زراعة الأقماح إلى الضعف؛ أي زراعة نحو 7 ملايين فدان من الأقماح، بالتوسع في استصلاح أراضٍ جديدة وزراعتها أو تحميل القمح على الزراعات الشتوية الأخرى أو زيادة مساحات زراعة الأقماح بالحد من زراعة بعض المحاصيل غير الأساسية الشتوية الأخرى.

- زيادة إنتاج فدان القمح إلى الضعف؛ بزراعة أصناف من الأقماح ذات إنتاجية عالية وزراعتها بطرق زراعة حديثة ونظم ري متطورة تزيد الإنتاجية وتقلل الفاقد؛ بحيث يصل إنتاج الفدان إلى 5.4 طن.

- تقليص استهلاكنا من الأقماح إلى 9 ملايين طن سنويًّا، واستخدام البدائل المتاحة في تصنيع الخبز مع السيطرة علي الزيادة السكانية الرهيبة.