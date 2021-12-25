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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن بكفرالشيخ يواصل لقاءات المواطنين مع النواب بمقر الحزب.. صور

النائب عادل النجار
النائب عادل النجار

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ استقبال المواطنين للقاء النواب يومي السبت والخميس من كل أسبوع وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة.

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وتلقى المهندس عادل النجار، عضو مجلس النواب عن الحزب، اليوم، السبت عدداً من الطلبات والشكاوي المتنوعة بحضور الدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد، نائب أمين الحزب بالمحافظة وبعض قيادات وأعضاء الحزب.

وقال النائب عادل النجار، إن الطلبات تتضمن نقل وندب وطلبات خاصة بالتضامن الاجتماعى والصحة وشكاوى متنوعة سيتم بحثها مع الجهات المختصة ومتابعتها بالتنسيق مع أمانة الحزب بالمحافظة.

من ناحية أخرى، أكد المحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ، أن الفعاليات التى تقام بالمحافظة مثل مسابقة أوائل الطلبة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وحملة التطعيم ضد كورونا بالتنسيق مع مديرية الصحة وغيرها من الفعاليات يتم تنفيذها على أعلى مستوى مشيداً بجهد القائمين عليها وتعاون المواطنين من أبناء المحافظة لتتفيذها.

وقدم «جعفر» الشكر للمهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب الذى يمتلك طاقة جبارة فى العمل لخدمة الوطن تجعل الجميع يعمل بأقصى جهد لديه لتنفيذ الفعاليات والمبادرات على أعلى مستوى من التميز.

يأتي ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية و  تفعيل دور أمانات الحزب بالمحافظات من خلال التنسيق مع نواب الحزب لتلبية احتياجات المواطنين.

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المشروعات القومية كفرالشيخ التربية والتعليم كفر الشيخ السيسي مستقبل وطن

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