دايهاتسو تشارك بإصدارات معدلة داخل صالون طوكيو .. صور

كشفت شركة دايهاتسو اليابانية عن تقديم عدة اصدارات في طوكيو 2022، وهم روكي إي سمارت هايبرد SUV و أتريا كي فان، بالاضافة إلى كروس فيلد Crossfield، وتتميز تلك الطرازات باطلالة مميزة خاطفة للانظار، إلى جانب التقنيات الفنية المستخدمة سواء كانت داخيًا او خارجيًا.

تضم اصدارت دايهاتسو النسخة اتاريا كامبر، والتي تعد احدث الصفقات الرابحة لعشاق التخييم، حيث تعتمد السيارة على اطلالة خارجية مميزة، مع شبكة علوية مثبتة بسقف السيارة، مع مصابيح أمامية حادة المظهر تعمل بتقنية LED LIGHT، بالاضافة إلى اطارات ذات نقوش بارزة وغائرة تمنحها الافضلية للسير على بعض الطرق الوعرة.

وعلى الرغن من عدم اعلان دايهاتسو عن قدرات تلك النسخة، ولكن من المتوقع حصولها على محرك 660 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة 64 حصانا 47 كيلووات، مدعوم بتقنية الدفع الرباعي للعجلات، بينما ظهرت النسخة روكي من فئة الكروس اوفر باطلالة مبهرة ايضا.

حيث تمتعت تلك النسخة بطلاء خارجي يجمع بين اللون الفاتح مع لمسات باللون الازرق، بينما دعمت بجنوط معدنية متعددة الاضلاع تعتمد على اللون الاسود، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، مع مصابيح ضباب دائرية تقع على جانبي الصادم الامامي.

وتعمل السيارة بنظام هجين من محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر سعة 1200 سي سي، مع محرك كهربائي قادر على انتاج قوة 105 حصانا و 78 كيلووات، بالاضافة إلى النسخة المميزة Crossfield والتي دعمت بهيكل علوي، وكشاف ضوئي بهذه الناحية وبعض التقنيات العصرية، والتي تزيد من قوتها وخاصة بين محبي المغامرات.