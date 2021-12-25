نوستالجيا | زي النهاردة.. حسام حسن يسجل أول هدف في الزمالك بقميص الأهلي

تعادل فريقا الأهلي والزمالك يوم الجمعة الموافق 25 ديسمبر عام 1987 بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما علي ستاد القاهره في المباراه المؤجلة من الأسبوع السادس للدوري الممتاز.

الفارس الابيض تقدم في الشوط الاول بهدف سجله أيمن يونس في مرمي أحمد شوبير بعد 24 دقيقة.

وأدرك حسام حسن التعادل بهدف هو الاول في تاريخه في شباك الزمالك وفي مرمي أيمن طاهر قبل 3 دقائق من نهاية اللقاء.

المارد الاحمر رفع رصيده- وقتها- الي 13 نقطه من 6 مباريات، بينما رفع الابيض رصيده الي 19 نقطه من 10 مباريات.

جاء تشكيل الاهلي في تلك المباراة على النحو التالي:

أحمد شوبير وابراهيم حسن وحمادة صدقي ومحمود صالح ومحمد سعد وأسامة عرابي وبدر رجب وطاهر أبو زيد ومجدي عبد الغني وحسام حسن وعبد العزيز "زيزو".

فيما ضم تشكيل الزمالك كل من:

ايمن طاهر وخالد جلال وهشام يكن وهشام ابراهيم وبدر حامد وأيمن يونس واسماعيل يوسف ومحمد حلمي وحمادة عبد اللطيف وجمال عبد الحميد وطارق يحيي.