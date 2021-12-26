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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 أشخاص لترويجهم زيوت سيارات مغشوشة بـ القاهرة

المتهمين عقب ضبطهم
المتهمين عقب ضبطهم

قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإدارة مخزن إعادة تصنيع وتعبئة زيوت السيارات بدون ترخيص، مستخدمين رواسب الزيوت وإعادة بيعها بوضع علامات تجارية لشركات مشهورة بالمطرية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير عن ذلك.

وكان قد سدد رجال مباحث القاهرة ضربة موجعة لعصابات الغش التجاري ، حيث نجحوا في ضبط 3 أشخاص بالمطرية لإدارتهم مخزن إعادة تصنيع وتعبئة زيوت السيارات بدون ترخيص ، مستخدمين رواسب الزيوت وإعادة بيعها بوضع علامات تجارية لشركات مشهورة ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا يفيد ورود معلومات وتحريات مؤكدة من المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية بقيام 3 أشخاص ، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم بإدارة شقة كائنة بالعقار محل سكن إثنين من المتهمين كمخزن بدون ترخيص واستغلالها فى إعادة تصنيع وتعبئة زيوت السيارات، مُستخدمين فى ذلك رواسب الزيوت المستهلكة وخامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ووضع ملصقات لعلامات تجارية لعدة شركات ، مما يؤدى إلى إتلاف السيارات.

أمكن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة ، كما عُثر بداخلها على 20 جركن زيت سيارات مُعد للبيع – كمية من مسحوق يستخدم فى تفتيح ألوان الزيوت – 36 كرتونة فارغة مدون عليها علامات تجارية لعدة شركات – 80 جركن فارغ مدون عليه علامات تجارية لعدة شركات – برميل يحوى كمية من رواسب الزيوت – كرتونة بداخلها مجموعة من الأغطية.

واعترفوا بإدارتهم المخزن بدون ترخيص بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس رواسب الزيوت إعادة بيع علامات تجارية مباحث القاهرة عصابات الغش التجاري

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