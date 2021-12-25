البحرين.. إغلاق مطعمين وإحالة 17 مطعمًا ومقهى لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن إغلاق مطعمين غلقًا إدارياً في محافظة العاصمة لمخالفتهما الإجراءات الاحترازية والاشتراطات المعلن عنها للتصدي ل‍فيروس كورونا (كوفيد-19)، المدرجة تحت المستوى الأصفر ضمن آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة هذه المطاعم للجهات القانونية.

جاء ذلك خلال الزيارات التفتيشية التي تمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، في إطار تكثيف الزيارات التفتيشية والتي تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والإجراءات المدرجة ضمن المستوى الأصفر وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا. وفق صحيفة الأيام البحرينية

وقد قام مفتشو الجهات المعنية برصد عدد من المخالفات خلال الزيارات التفتيشية،. حيث تمت زيارة 193 منشأة من المطاعم والمقاهي وتم مخالفة 17 منها لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة المخالف منها للجهات القانونية.

إلى ذلك دعت وزارة الصحة الجميع إلى مواصلة الالتزام والتحلي بالمسؤولية العالية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، موضحة أن هذه الخطوات المهمة تأتي لتأمين الصحة العامة للحد من انتشار الفيروس وضمان صحة وسلامة الجميع.