نشرة الصحة والمرأة.. كيف تتغلب على الطقس البارد داخل المنزل.. الفرق بين أعراض البرد وأوميكرون

نشر موقع صدى البلد أخبارًا هامة في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية:

حيل التدفئة .. كيف تتغلب على الطقس البارد داخل المنزل؟

يعاني عدد كبير من الأشخاص من الشعور بالبرد الشديد داخل المنزل بسبب الطقس البارد خلال فصل الشتاء خاصة خلال ساعات الليل.

منها الكحوليات .. 5 مخاطر تصيب الكبد | تعرف عليها

تكمن صحة الكبد في اتباع العادات الصحية بشكل يومي خاصة فيما يتعلق بنوعية الطعام والشراب الذي يتم تناوله وفي نفس الوقت إجراء الفحوصات الطبية لاكتشاف الأمراض بشكل مبكر.

«مش نزلة برد».. احترس من هذين العرضين لـ متحور أوميكرون

تتشابه أعراض متغير أوميكرون إلى حد ما مع نزلات البرد، وهناك اختلافات طفيفة يمكن أن تجعل من الصعب التفريق بين الحالتين اللتين تؤثران على الجهاز التنفسي.

احذر .. الآثار الجانبية للإفراط من فيتامين د

يعتبر فيتامين د مكونًا أساسيًا من مكونات الغذاء اللازمة لأداء الجسم على النحو الأمثل، ومطلوب من أجل الأداء السليم لجهاز المناعة التكيفي وكذلك الجهاز المناعي الفطري، كما أنه ضروري لنمو العضلات وتطورها والحفاظ على نظام الهيكل العظمي.

سر عدم تطعيم الأطفال ضد كورونا ..أطباء يوضحون

قال الدكتور جايابراكاش مولييل، عضو المجموعة الاستشارية التقنية الوطنية للتحصين في الهند (NTAGI) مؤخرًا إنه لا حاجة لتطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا COVID-19 في الوقت الحالي.