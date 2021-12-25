منها الكحوليات .. 5 مخاطر تصيب الكبد | تعرف عليها

تكمن صحة الكبد في اتباع العادات الصحية بشكل يومي خاصة فيما يتعلق بنوعية الطعام والشراب الذي يتم تناوله وفي نفس الوقت إجراء الفحوصات الطبية لاكتشاف الأمراض بشكل مبكر.

نعرض لكم بعض المخاطر الصحية التي تصيب الكبد وفقا لما جاء في موقع " ndtv".

التهاب الكبد الفيروسي

التهاب الكبد الفيروسي عدوى تصيب الكبد تسببها مجموعة من الفيروسات التي لها صلة خاصة بالكبد، من بين كل هذه الفيروسات، يحدث التهاب الكبد A و E بسبب تناول طعام ملوث الفيروس، ينتقل التهاب الكبد B و C و D عن طريق الدم وسوائل الجسم والاتصال الجنسي بدون واقٍ.

سرطان الكبد

يحدث سرطان الكبد بسبب العديد من العوامل بما في ذلك الالتهابات الفيروسية ، التهاب الكبد B و C، وإدمان الكحول ، وبعض ملوثات الطعام ، والعوامل الوراثية وتليف الكبد.

تليف الكبد

يحدث تليف الكبد أو تندبه في الغالب بسبب تناول الكحول أو العدوى الفيروسية بسبب التهاب الكبد B و C أو مرض القناة الصفراوية أو زيادة الحديد، وفقًا للتقارير العالمية ، فهو من بين أهم 10 أسباب للوفاة في العالم.

الكبد الدهني

ينتج الكبد الدهني عن الإفراط في تناول الكحول ومن المعروف أنه يحدث مصحوبًا بمتلازمة التمثيل الغذائي التي تتكون من ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة وفرط شحميات الدم، يحدث هذا المرض بسبب التمثيل الغذائي الخاطئ للدهون بالكبد.

أدوية تسبب تلف الكبد

يمكن أن يحدث هذا بسبب مجموعة من الأدوية المختلفة التي نتناولها والمواد الكيميائية التي نتعرض لها بشكل عام، عندما يقوم الكبد بإزالة السموم من الجسم و تؤدي الأدوية المضادة لتلف الكبد.