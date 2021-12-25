سر عدم تطعيم الأطفال ضد كورونا ..أطباء يوضحون

قال الدكتور جايابراكاش مولييل، عضو المجموعة الاستشارية التقنية الوطنية للتحصين في الهند (NTAGI) مؤخرًا إنه لا حاجة لتطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا COVID-19 في الوقت الحالي.

وكشف الدكتور جايابار سر عدم تطعيم الأطفال ضد كورونا، وهو لأن البعض لديهم استجابة مناعية قوية ضد فيروس كورونا الجديد مما يجعلهم مقاومين للمتغيرات إلى حد ما حتى وسط مخاوف Omicron، يزعم الكثيرون أن البديل خفيف وبالتالي فإن الأطفال آمنون.

وفقًا للدكتور سانتوش كومار، استشاري حديثي الولادة وطبيب الأطفال، فإن لقاحات كورونا COVID-19 لا توقف أو تمنع المرض تمامًا من إصابة أي شخص، نظرًا لتحور الفيروس فقد لا تحمي اللقاحات من المتغيرات الجديدة.

وتابع وفقا لموقع timesofindia، حتى لو تم تطعيم الطفل ضد سلالة معينة، ربما من 6 إلى 12 شهرًا بعد الخط ، فقد يتعرض لسلالة جديدة، لذا فإن التطعيم ليس الهدف النهائي، بل نحن يجب أن نستهدف إلى مناعة القطيع.

وأضاف أن مع كل سلالة جديدة وتعرض السكان البالغين ، بدأ الأطفال في تطوير مناعة ضد جميع المتغيرات سواء كانت ألفا أو بيتا أو دلتا والآن Omicron.

وأفادت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن الأطفال لم يكونوا جزءًا من مجموعة معرضة لخطر أعلى للإصابة بفيروس كورونا COVID-19 الشديد.

وحث الأطباء والمهنيون الطبيون الناس على اتباع السلوك المناسب لـ فيروس كورونا COVID، ويعد ارتداء الأقنعة والحفاظ على مسافة اجتماعية واتباع نظافة اليدين المناسبة أفضل طريقة للوقاية من العدوى.