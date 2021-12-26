الديون ومعاملة مديره.. كواليس تخلص موظف من حياته في التجمع الخامس|فيديو

كشفت روشان البغدادي زميلة الموظف المنتحر بمقر عمله "نور عاشور"، والتي كانت بجواره قبل وقوع الحادث، تفاصيل الواقعة.

وقالت روشان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" نور طلع للدور الثالث ورمى نفسه وسط وقت الشيفت من كتر الضغوط التي اتعرض لها من مديره".

وتابعت:" "عاشور" كان يعاني من مشاكل في العمل، مشيرة إلى أن الشركة التي يعملون بها في التجمع الخامس تعمل بنظام الكروت حيث عندما يحصل الموظف على كارت الأسود يتم رفضه.

وأوضحت:""انا عندي 34 سنة ولما بكون عايزة أروح الحمام بستأذن ورئيسي بيقول يا روشان هتاخدي كارت.. بيتعاملوا مع الموظفين كأنهم خرفان في زريبة، منوهة أن نور عاشور كان مديونا بنحو 15 ألف جنيه، وللسوبر ماركت بـ 1000 جنيه.



وأكملت: "الشركة عالمية ونور كان عليه ديون، والمديرين متعسفين مع الموظفين.. وهدفهم عصر مندوب خدمة العملاء عشان ينزل أرقام"، مشيرة إلى أن أعلى راتب بالشركة 4800 جنيه.

