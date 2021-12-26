سكان المنيرة بالسيدة زينب يطالبون بإعادة رصف المنطقة بعد هبوط الأرض

أرسل وليد نبيل أحد سكان المنيرة بالسيدة زينب شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم إعادة رصف المنطقة بعد هبوط الأرض بسبب الصرف الصحي.

وقال نبيل في شكواه نعاني نحن سكان المنيرة وسكان شارعى المواردي والشيخ علي يوسف بالسيدة زينب من عدم إعادة رصف الشارعين بعدما حدث حفر بهم حفر عميقه وهبوط نتيجة مياه الصرف الصحي التي استمرت قرابة ثلاثة أشهر.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية لهم.

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