عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان المنيرة بالسيدة زينب يطالبون بإعادة رصف المنطقة بعد هبوط الأرض

صدى البلد

أرسل وليد نبيل أحد سكان المنيرة بالسيدة زينب شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم إعادة رصف المنطقة بعد هبوط الأرض بسبب الصرف الصحي.

وقال نبيل في شكواه نعاني نحن سكان المنيرة وسكان شارعى المواردي والشيخ علي يوسف بالسيدة زينب من عدم إعادة رصف الشارعين بعدما حدث حفر بهم حفر عميقه وهبوط نتيجة مياه الصرف الصحي التي استمرت قرابة ثلاثة أشهر.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية لهم.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواه.

ترشيحاتنا

نشرة المنوعات.. أول عملاق على وجه الأرض.. وأشباح ومجانين في مطعم بالسعودية

هل يجوز التحدث مع الله بالعامية ؟.. الإفتاء توضح

صرف رواتب الموظفين في عدد من الجهات اليوم.. تفاصيل

أخبار السيارات|أبرز 5 أنواع SUV لعام 2021 بالسوق المصرية وأشهر 5 موديلات هاتشباك في الامارات..أسعار ومواصفات كيا سبورتاج موديل 2022

حصاد عام 2021 .. رموز رحلوا عن عالمنا بعد رحلة عطاء|فيديو جراف

أخبار العالم: مصر ضيف منتدى سان بطرسبورج الدولي.. الصين تسجل رقماً قياسياً لإصابات كورونا.. وروسيا تعلن معلومات صادمة عن أوميكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

«مش نزلة برد».. احترس من هذين العرضين لـ متحور أوميكرون

وفاة الفنانة سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية “اقروا الفاتحة لأبو العباس”

الاتحاد السكندري يعلن عن أول صفقة شتوية من الزمالك

قرار عاجل بتعليق مسابقة الدوري المصري الممتاز

صدمة لـ موسيماني.. قرار عاجل من مدرب المغرب بشأن بدر بانون

الأرصاد تحذر من الطقس ليلا وتقلبات جوية في هذا التوقيت | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقوق الإنسان أولاً.. 7 سنوات من الأمن في عهد الرئيس السيسي

ريهام أيمن تشارك الجمهور صور لها مع زوجها من باريس

مصر تبني جمهوريتها الجديدة.. تنفيذ مشروعات بقيمة 6.2 تريليون جنيه

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

فيديو

7 سنوات من الإنجازات.. كيف احتضنت مصر أبناءها في الخارج؟

فترة حدادي على أي زوج لاتتجاوز 3 أيام.. تصريحات صادمة للراقصة دينا|فيديوجراف

حركة بناء مش حساب.. السيسي يوجه بتقنين المصانع غير المرخصة بدلا من القبض على أصحابها

فيديوجراف.. أجمل منها.. عروس تمنع صديقتها من حضور زفافها

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ