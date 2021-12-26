عبدالناصر زيدان : كيروش ديكتاتور ومتعال..واستبعاد طارق حامد جنون

قال الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن عامر حسين، مظلوم إعلاميا، ولم يحصل على التقدير اللائق بما يقدمه للكرة المصرية.



وأضاف الإعلامي عبدالناصر زيدان، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن عامر حسين كان منقذا لعدد من مجالس إدارة اتحاد الكرة المصرية، ويجب أن يحصل على التقدير اللائق به.

وتابع:" الكثير هاجم موسيماني، واختلق أخبارا كاذبة بأنه يقترب من الرحيل عن الأهلي، وبأنه مدرب ليس جدير بالعمل مع الفارس الأحمر، ولكن موسيماني نجح في الرد على هؤلاء وأثبت جدارته بتدريب الأهلي"، مشددا:" موسيماني أدى منتقديه على قفاهم".

وأكمل:" سيراميكا كليوباترا هو الفريق الوحيد بالدوري الذي يمتلك شخصية، وهيثم شعبان تطور كثيرا بعد زيادة خبرته، والفريق يقدم مستويات مميزة، وهو النادي صاحب المنظمة الأفضل بالدوري بعد الأهلي، والأهلي سيضم شادي حسين مهاجم سيراميكا بالموسم القادم".

وواصل:" كارلوس كيروش ديكتاتور، ومتعالي على منتخب مصر، ويرغب في تدمير محمد شريف، واستبعاده لطارق حامد جنون".

ومن المقرر أن يعلن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر القائمة النهائية لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون يوم 31 ديسمبر الجارى.

وقرر كارلوس كيروش، تأجيل انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لبطولة أمم أفريقيا 2022 إلى الأول من يناير المقبل بدلا من 27 ديسمبر الجارى كما كان مقررا.

ويعود كارلوس كيروش من البرتغال يوم 28 ديسمبر الجارى بعد قضاء إجازة الكريسماس، على أن ينطلق المعسكر يوم 1 يناير المقبل استعدادا للكان.

وأعلن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم 40 لاعباً للمشاركة فى أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، وهى قائمة مبدئية سيتم تصفيتها إلى 28 لاعباً.

وضمت القائمة كلاً من محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد أبو الفتوح وأحمد حجازي وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وإمام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحي وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وإبراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.