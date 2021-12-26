يبلغ 79 عاماً..الاشتباه في إصابة رئيس دولة بفيروس كورونا

قال جاربا شيخو كبير المستشارين الإعلامي للرئيس النيجيري، يوم السبت، إنه أثبتت إصابته بفيروس كورونا وأنه في الحجر الصحي.

وحسب "رويترز"، جاربا شيخو، وهو في أواخر الخمسينيات من عمره، موجود في الدائرة المباشرة لرئيس نيجيريا محمد بخاري البالغ من العمر 79 عامًا.

وقال جاربا شيخو:"يمكنني فقط أن أؤكد أنني مصاب بفيروس كورونا وأنني أتلقى العلاج في العزل".

أفادت عدة صحف محلية أن بعض مساعدي بخاري وكبار المسؤولين أصيبوا بالفيروس، بما في ذلك وزير الإعلام لاي محمد.

ولم يرد محمد على دعوات للتعليق بينما رفض متحدث باسم الرئاسة التعليق على ما إذا كان أي مسؤول أو وزير آخر قد أصيب وما إذا كان بخاري، الذي تلقى جرعة منشطة يوم الثلاثاء، قد تم اختباره.



حضر بخاري وبعض الوزراء مؤخرًا مؤتمرات القمة في دبي وتركيا بعد استضافة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الشهر الماضي تمامًا كما تم اكتشاف متغير أوميكرون في جنوب إفريقيا وهونج كونج.

بدأت نيجيريا، التي سجلت حتى الآن 234709 حالات إصابة مؤكدة مع 2993 حالة وفاة، في تقديم جرعات معززة هذا الشهر بعد تأكيد حالاتها الأولى لمتغير أوميكرون بين المسافرين الذين وصلوا من جنوب إفريقيا.