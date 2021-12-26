عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إلغاء مئات رحلات الطيران في أمريكا بسبب كورونا

صدى البلد

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن مئات الرحلات ألغيت من قبل شركات الطيران الأمريكية بسبب نقص العمال في القطاع لإصابتهم بفيروس كورونا، ما أدى إلى تعطيل الاحتفالات بالعطلات خلال أكثر أوقات السفر ازدحاما من العام.

وقال موقع "فلايت آوير" لتتبع الرحلات الجوية أن 875 رحلة جوية داخلية وخارجية في الولايات المتحدة ألغيت السبت، مقارنة بـ 689 يوم الجمعة، بينما ألغيت حوالي 200 رحلة أخرى ليوم الأحد، لكن الموقع لم يذكر سبب إلغاء هذه الرحلات.

إصابة جيرارد مدرب أستون فيلا بفيروس كورونا

كوفي فاكس.. اللقاح المصري ضد كورونا يدخلنا إلى حيز الدول الكبرى

وأعلنت شركات "دلتا" و"يونايتد" و"جيت بلو"، الجمعة، إصابات بمتحور "أوميكرون" بين العاملين أدت إلى إلغاء الرحلات.

وقالت مادي كينج، المتحدثة باسم شركة طيران "يونايتد"، إن "نقص الموظفين ما زال سببا رئيسيا للإلغاء، وأنه لم يتضح بعد توقيت عودة العمليات إلى طبيعتها"، مشيرة إلى أن "تأثير أوميكرون على العمالة كان غير متوقع".

ووفقا لموقع "فلايت آوير" ألغت شركات الطيران الثلاث أكثر من 10 بالمائة من رحلاتها المقررة السبت.

رحلات الطيران كورونا الرحلات الجوية الولايات المتحدة

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة التركي: جالاتا سراي قرر تفعيل عقد شراء مصطفى محمد

إلغاء مئات رحلات الطيران في أمريكا بسبب كورونا

نشرة أخبار البرلمان | مستقبل وطن يوزع البطاطين على الأسر الأكثر احتياجا.. والسجن 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التعدي على الطبيب

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار ومواصفات رينو لوجان 2022

الاتحاد التونسي يكشف حقيقة رحيل منذر الكبير عن تدريب المنتخب

أبو الليف يبكي خلال حديثه عن شقيقته: جزمتها فوق راسي بس علاقتنا انتهت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي حزين.. سر غضب مؤمن زكريا |فيديو

مصدر أمني: ادعاءات محمود عزت بسوء المعاملة لصرف نظر المحكمة عن جرائمه

وفاة الفنانة سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية “اقروا الفاتحة لأبو العباس”

تعرض للخنق قبل قتله.. كواليس جديدة حول مقتل مصري بإيطاليا.. صور

صدمة لـ موسيماني.. قرار عاجل من مدرب المغرب بشأن بدر بانون

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

الاتحاد السكندري يعلن عن أول صفقة شتوية من الزمالك

أبو الليف يبكي خلال حديثه عن شقيقته: جزمتها فوق راسي بس علاقتنا انتهت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقوق الإنسان أولاً.. 7 سنوات من الأمن في عهد الرئيس السيسي

ريهام أيمن تشارك الجمهور صور لها مع زوجها من باريس

مصر تبني جمهوريتها الجديدة.. تنفيذ مشروعات بقيمة 6.2 تريليون جنيه

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

فيديو

فترة حدادي على أي زوج لاتتجاوز 3 أيام.. تصريحات صادمة للراقصة دينا|فيديوجراف

حركة بناء مش حساب.. السيسي يوجه بتقنين المصانع غير المرخصة بدلا من القبض على أصحابها

فيديوجراف.. أجمل منها.. عروس تمنع صديقتها من حضور زفافها

فيديو جراف.. من هي "شاتو جاركو" أول مسلمة محجبة تفوز بملكة جمال نيجيريا

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ