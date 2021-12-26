دراسة تكشف دور خلايا مكافحة العدوى في محاربة كورونا

كشفت دراسة جديدة عن دور خلايا مكافحة العدوى في محاربة فيروس كورونا، حيث وجد أنها تحتفظ بذاكرة أفضل لبروتين كورونا لدى المرضى المتعافين الأقل خطورة مقارنة بأولئك الذين يتعافون من الحالات الحادة التى تحتاج لدخول المستشفيات.

ووفقا لما جاء فى موقع "medicalxpress"، قال الدكتور إيفلين بونيك ، المؤلف المقابل للدراسة أستاذ مساعد فى علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة والوراثة، أن النتائج تشير إلى اختلافات ضئيلة جدا فى جودة الاستجابة المناعية بناءً على شدة المرض بـ كورونا.

نُشرت نتائج الدراسة التي توصل إليها علماء من مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في سان أنطونيو بمجلة PLOS ONE كان أهمها خلايا الذاكرة التى تتفاعل ضد كورونا وتم تحليل عينات الدم بعد شهر من ظهور الأعراض وكانت الخلايا البائية نشطة.

وأوضح المؤلفون أنه تم أخذ عينات من 8 أفراد تعافوا من فيروس كورونا الأقل حدة وكانت هناك زيادة فى التعبير عن العلامات المرتبطة بذاكرة الخلايا البائية الدائمة مقارنة بالأفراد الذين تعافوا من الإصابة الشديدة لفيروس كورونا ووجد الباحثون أن الخلايا البائية T الإيجابية قد اختفت تقريبًا من عينات الدم بعد خمسة أشهر من ظهور الأعراض، ولوحظ استجابة أكثر خللًا للخلايا البائية في حالات المرض الشديدة.