عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة تكشف دور خلايا مكافحة العدوى في محاربة كورونا

كورونا
كورونا

كشفت دراسة جديدة عن دور خلايا مكافحة العدوى في محاربة فيروس كورونا، حيث وجد أنها تحتفظ بذاكرة أفضل لبروتين كورونا لدى المرضى المتعافين الأقل خطورة مقارنة بأولئك الذين يتعافون من الحالات الحادة التى تحتاج لدخول المستشفيات.

ووفقا لما جاء فى موقع "medicalxpress"، قال الدكتور إيفلين بونيك ، المؤلف المقابل للدراسة أستاذ مساعد فى علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة والوراثة، أن النتائج تشير إلى اختلافات ضئيلة جدا فى جودة الاستجابة المناعية بناءً على شدة المرض بـ كورونا.

سر عدم تطعيم الأطفال ضد كورونا ..أطباء يوضحون

أوميكرون vs دلميكرون.. أعراض شائعة للمتغيرات الجديدة من فيروس كورونا

نُشرت نتائج الدراسة التي توصل إليها علماء من مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في سان أنطونيو بمجلة PLOS ONE كان أهمها خلايا الذاكرة التى تتفاعل ضد كورونا وتم تحليل عينات الدم بعد شهر من ظهور الأعراض وكانت الخلايا البائية نشطة.

وأوضح المؤلفون أنه تم أخذ عينات من 8 أفراد تعافوا من فيروس كورونا الأقل حدة وكانت هناك زيادة فى التعبير عن العلامات المرتبطة بذاكرة الخلايا البائية الدائمة مقارنة بالأفراد الذين تعافوا من الإصابة الشديدة لفيروس كورونا ووجد الباحثون أن الخلايا البائية T  الإيجابية قد اختفت تقريبًا من عينات الدم بعد خمسة أشهر من ظهور الأعراض، ولوحظ استجابة أكثر خللًا للخلايا البائية في حالات المرض الشديدة.

كورونا فيروس كورونا عينات الدم العلوم الصحية الإستجابة المناعية دراسة

موضوعات متعلقة

بعد سن الأربعين .. 9 نصائح تجعلك تتمتع بصحة أفضل

منها الكحوليات .. 5 مخاطر تصيب الكبد | تعرف عليها

حيل التدفئة .. كيف تتغلب على الطقس البارد داخل المنزل؟

مشروبات تخفض الكوليسترول لن تخطر ببالك

اليانسون خارق فى علاج التجاعيد .. إليك أقوى الوصفات

أشهى الأكلات اليمنية.. تعرف على طريقة عمل حلوى الميلفيه

أكلات لبنان .. طريقة عمل فطيرة الجلاش بالتونة والزيتون

طريقة إزالة الحناء السوداء من الأظافر

ترشيحاتنا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 26/12/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الإعلان عن موعد قرعة النسخة الأولى لـ "كأس الرابطة"

تقرير: أسوان تتزين بأعمال التطوير والتجميل لاستقبال الاحتفال بليلة رأس السنة والعام الجديد

أبو العينين يهنئ المسيحيين الكاثوليك والأنبا توماس عدلي بعيد الميلاد المجيد

الشناوي: محمد صلاح دعمني بعد الإصابة.. ومفاوضات تشيلسي جاءت عبر "وكيل لاعبين"

جمال علام: تواجد حازم إمام ومحمد بركات في قائمتي الانتخابية "مكسب كبير" للجبلاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية “اقروا الفاتحة لأبو العباس”

صدمة لـ موسيماني.. قرار عاجل من مدرب المغرب بشأن بدر بانون

مصدر أمني: ادعاءات محمود عزت بسوء المعاملة لصرف نظر المحكمة عن جرائمه

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

نجم الأهلي حزين.. سر غضب مؤمن زكريا |فيديو

تعرض للخنق قبل قتله.. كواليس جديدة حول مقتل مصري بإيطاليا.. صور

الاتحاد السكندري يعلن عن أول صفقة شتوية من الزمالك

قرار عاجل بتعليق مسابقة الدوري المصري الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقوق الإنسان أولاً.. 7 سنوات من الأمن في عهد الرئيس السيسي

ريهام أيمن تشارك الجمهور صور لها مع زوجها من باريس

مصر تبني جمهوريتها الجديدة.. تنفيذ مشروعات بقيمة 6.2 تريليون جنيه

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

فيديو

7 سنوات من الإنجازات.. كيف احتضنت مصر أبناءها في الخارج؟

فترة حدادي على أي زوج لاتتجاوز 3 أيام.. تصريحات صادمة للراقصة دينا|فيديوجراف

حركة بناء مش حساب.. السيسي يوجه بتقنين المصانع غير المرخصة بدلا من القبض على أصحابها

فيديوجراف.. أجمل منها.. عروس تمنع صديقتها من حضور زفافها

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ