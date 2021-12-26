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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| اختراق الآلاف في فيسبوك ماسنجر.. وفعل هذه الإجراءات فورا على متصفح كروم

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

اختراق الآلاف في فيسبوك ماسنجر وتحذير عاجل لحماية حسابك


أبلغ الآلاف من مستخدمى تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger عن اختراق حساباتهم بعد ظهور عدد من الرسائل تحتوى على روابط، ثم إرسال هذه الرسائل من ملفاتهم الشخصية إلى الأصدقاء .

 

لمنع تعقبك.. فعل هذه الإجراءات فورا على متصفح جوجل كروم

 

حذر خبراء الأمن الإلكتروني بضرورة تحديث عدد من الإعدادات على متصفح جوجل كروم، وذلك لحفظ بياناتك الشخصية على المتصفح منعا لتتبعها من جوجل، حيث أنه عند تعقب مثل هذه البيانات مثل البيانات الخاصة بالموقع يكون المستخدم عرضة للخطر.    

 

هونر تستعد لإطلاق أرخص هاتف رائد في 2022 .. تفاصيل


تستعد شركة هونر الصينية لإطلاق أرخص هاتف رائد لها في 2022 ، حيث من المتوقع أن ينطلق الهاتف في شهر يناير المقبل للمنافسة مع هواتف سامسونج وشاومى للفئة المتوسطة بأسعار مناسبة.

 

تغييرات جذرية.. تسريبات تكشف ميزات غير مسبوقة لـ "أندرويد 13" من جوجل


كشفت تسريبات أن النظام التشغيلى لهواتف أندرويد القادم، الذى ستطلقه شركة جوجل في العام الجديد 2022 ، سيحصل على عدد من الميزات غير المسبوقة للمستخدمين، كما سيساعد على حل الكثير من المشكلات التى كانت تواجههم في السابق.

 

بقدرات جبارة.. فيفو تطلق هواتف iQOO 9 في هذا الموعد


أكدت تسريبات أن شركة فيفو الصينية ستطلق مجموعة هواتفها المميزة iQOO 9 في 5 يناير المقبل، حيث ستأتى الهواتف بعدد من المواصفات الكبيرة مع تصميم شبابي أنيق بالإضافة إلى سعر مناسب.
 

قرار مفاجئ من آبل لمحبي آيفون.. iphone 15 بدون شريحة اتصال "خط"


كشفت تسريبات عن نية شركة “آبل” الأمريكية طرح سلسلة آيفون 15 المنتظر إصدارها فى عام 2023 بدون شريحة الاتصال التقليدية “خط”، وسيحل محلها شريحة eSIM الإلكترونية.

 

عرض نهاية الأسبوع.. اشتر آيفون 8 بـ 3300 جنيه


لطالما تميزت إصدارات هواتف آيفون الأشهر فى العالم بتقديم أفضل تصميم مصحوباً بأداء مثالى، وهو الأمر الذى جعل الملايين من محبي الهواتف الذكية البحث عن إصدارات آيفون المميزة لإقتنائها، ومن بينها يأتي هاتف آيفون 8.

 

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