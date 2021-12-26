أخبار التكنولوجيا| اختراق الآلاف في فيسبوك ماسنجر.. وفعل هذه الإجراءات فورا على متصفح كروم

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:



أبلغ الآلاف من مستخدمى تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger عن اختراق حساباتهم بعد ظهور عدد من الرسائل تحتوى على روابط، ثم إرسال هذه الرسائل من ملفاتهم الشخصية إلى الأصدقاء .

حذر خبراء الأمن الإلكتروني بضرورة تحديث عدد من الإعدادات على متصفح جوجل كروم، وذلك لحفظ بياناتك الشخصية على المتصفح منعا لتتبعها من جوجل، حيث أنه عند تعقب مثل هذه البيانات مثل البيانات الخاصة بالموقع يكون المستخدم عرضة للخطر.



تستعد شركة هونر الصينية لإطلاق أرخص هاتف رائد لها في 2022 ، حيث من المتوقع أن ينطلق الهاتف في شهر يناير المقبل للمنافسة مع هواتف سامسونج وشاومى للفئة المتوسطة بأسعار مناسبة.



كشفت تسريبات أن النظام التشغيلى لهواتف أندرويد القادم، الذى ستطلقه شركة جوجل في العام الجديد 2022 ، سيحصل على عدد من الميزات غير المسبوقة للمستخدمين، كما سيساعد على حل الكثير من المشكلات التى كانت تواجههم في السابق.



أكدت تسريبات أن شركة فيفو الصينية ستطلق مجموعة هواتفها المميزة iQOO 9 في 5 يناير المقبل، حيث ستأتى الهواتف بعدد من المواصفات الكبيرة مع تصميم شبابي أنيق بالإضافة إلى سعر مناسب.





كشفت تسريبات عن نية شركة “آبل” الأمريكية طرح سلسلة آيفون 15 المنتظر إصدارها فى عام 2023 بدون شريحة الاتصال التقليدية “خط”، وسيحل محلها شريحة eSIM الإلكترونية.



لطالما تميزت إصدارات هواتف آيفون الأشهر فى العالم بتقديم أفضل تصميم مصحوباً بأداء مثالى، وهو الأمر الذى جعل الملايين من محبي الهواتف الذكية البحث عن إصدارات آيفون المميزة لإقتنائها، ومن بينها يأتي هاتف آيفون 8.