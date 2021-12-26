اختراق الآلاف في فيسبوك ماسنجر وتحذير عاجل لحماية حسابك

أبلغ الآلاف من مستخدمى تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger عن اختراق حساباتهم بعد ظهور عدد من الرسائل تحتوى على روابط، ثم إرسال هذه الرسائل من ملفاتهم الشخصية إلى الأصدقاء .



وبحسب صحيفة The Sun البريطانية فإن عدد كبير من مستخدمي تطبيق ماسنجر اشتكوا من تعرضهم للاختراق فور النقر على روابط الرسائل التى تم إرسالها لهم، وإصابة هواتفهم وكذلك بياناتهم الشخصية.



ونشر عدد من المستخدمين تحذيرات بعد الالتفات إلى الروابط التى يتم إرسالهم على تطبيق ماسنجر لعدم اختراقهم ، حيث تحتوى الرسائل على فيروسات خطيرة أو برامج ضارة تعمل على سرقة بيانات وأموال المستخدمين.



ولم تعلق فيسبوك أو شركة ميتا على تعرض الآلاف من مستخدميها للاختراق، كما أن ذكرت صحيفة The Sun البريطانية أنها حاولت التواصل مع الشركة لكنها لم تعلق حتى الآن.



وفقا للصحيفة فإنه يجب على كل مستخدمى تطبيق ماسنجر القيام بالتأكد من أن كلمات المرور الخاصة بهم ليس من السهل تخمينها ولا تعرض أي معلومات شخصية.



كما يجب التأكد من إعداد المصادقة الثنائية حتى تحصل على تنبيهات بأي محاولات تسجيل دخول مشبوهة على حسابك، بالإضافة إلى عدم استخدام تسجيل الدخول إلى فيسبوك على جهاز أو هاتف لا تستخدمه عادة.

