بـ 10 أهداف.. رياض محرز يتصدر قائمة الأكثر تسجيلا فى مانشستر سيتي

يتصدر فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، ترتيب جدول الدورى الانجليزى برصيد ٤٤ نقطة.

فيما حل فريق ليفربول فى المركز الثانى برصيد ٤١ نقطة، وتشيلسي ثالثا برصيد ٣٨ نقطة.

ويواجه فريق مانشستر سيتي، نظيره فريق ليستر سيتي اليوم الأحد فى الخامسة مساء فى إطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي.

وشهدت منافسات دوري البريميرليج، منافسة قوية بين عناصر فريق مانشستر سيتي فى تسجيل الأهداف في شباك المنافسين.

“صدى البلد” يسلط الضوء على أكثر من سجل أهدافا في مانشستر سيتي خلال هذا الموسم.

وجاءت قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بصفوف فريق مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي على النحو التالي:

الجزائري رياض محرز 10 أهداف

البرتغالي بيرناردو سيلفا 9 أهداف

الانجليزي فيل فودين 6 أهداف

الانجليزي رحيم ستيرلينج 6 أهداف

البلجيكي كيفين دي بروين 5 أهداف

البرازيلي جابرييل خيسوس 5 أهداف

وجاءت أرقام الانجليزي جاك جريتلش بقميص فريق مانشستر سيتي على النحو التالي:

خاض جاك جريتلش بقميص فريق مانشستر سيتي الإنجليزي 20 مباراة.

سجل جاك جريتلش بقميص فريق مانشستر سيتي الإنجليزي 3 أهداف.



ساهم جاك جريتلش مع فريق مانشستر سيتي فى صناعة 3 أسيست.

ورغم المقابل المالي الذى قام نادى مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل التعاقد مع جاك جريليتش إلا أنه واجه انتقادات عديدة بأنه لم يقدم الاداء المنتظر حتى الان.

وكان جريليش لعب لفريقه السابق أستون فيلا في الفترة بين 2014 و 2021، وفي خلال تلك الفترة لعب مع الفيلانز في 213 مُباراة في كل المُسابقات، سجل فيهم 32 هدفاً وصنع 43 هدفاً لزملائه.

ولعب جريليش 12 مُباراة دولية مع مُنتخب إنجلترا، وسبق له تمثيل ألوان مُنتخب جمهورية أيرلندا تحت 21 سنة قبل أن يختار اللعب للأسود الثلاثة في النهاية.

وينتظر جمهور السيتي الكثير من جريليش للمُساهمة مع باقي زملائه الجدد في تحقيق مزيد من النجاحات الفترة القادمة سواء على المستوى المحلي الإنجليزي أو على مستوى دوري أبطال أوروبا.