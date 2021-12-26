خلال جولة لمحافظ المنوفية.. رصف 46 شارعا بمنوف وتركيب "الإنترلوك" لـ 118 أخرين

استهل اليوم الأحد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية بتفقد أعمال الرصف والتطوير بطريق 176 سروهيت - ( نزلة سعد عطية ) بمنوف حتى نزلة الطريق الإقليمى، يرافقه وحيد عبدربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ومهندسى الهيئة العامة العامة للطرق والكبارى.



وتفقد محافظ المنوفية، أعمال وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بالقطاع الأول بداية من قرية هيت وحتى مدخل قرية سروهيت "كوبرى أبو عيشة" بطول 2كم، وسيتم الإنتهاء من كل الأعمال غداً لإثنين، كما سيتم البدء فى أعمال الرصف بالقطاع الثانى بداية من "كوبرى أبو عيشة إلى كوبرى الجمال" بطول 3 كم من تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى، وشدد المحافظ على القائمين بتسريع معدلات العمل لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز للإلتزام بالجدول الزمنى المحدد لنهو الأعمال بالطريق.



وخلال تفقده، وجه محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بإعداد تصور لعمل طلعة بالطريق الإقليمى بطول 1كم لخدمة أهالى القرى المطلة على الطريق بإعتباره طريق هام حيوي يعمل على شريان رئيسى بالطريق الإقليمى ويربط مراكز أشمون ومنوف والباجور وسرس الليان، وكذلك إعداد تصور لاستكمال تغطية ترعة الوسط تجاه قرية هيت بطول 150متر.



وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، إلي أنه تم الإنتهاء من رصف 46 شارع بالمدينة وتركيب بلاط الإنترلوك لـ 118 شارع أخر وجارى حالياً البدء فى أعمال الرصف بشارع مصطفى كامل تنفيذ مديرية الطرق بالمحافظة، وشارع الشهيد محمد حسب النبى تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع ، فضلاً عن إنتهاء الرصف بشارعى شاهين والسحرتى.



هذا ومن المقرر أن يتوجه محافظ المنوفية لمركز ومدينة أشمون، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى بقرية شما، حيث سيتم تفقد الأعمال بالمجمع الخدمى والمركز الصحى وكذلك أعمال التشطيبات النهائية بمدرسة سامح طاحون ومدرسة شهداء شما، بالإضافة إلى تفقد أعمال تركيب البلدورات والنيوجرسى بنزلة الإقليمى - مدخل شما.