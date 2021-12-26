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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات: نناقش الاستعدادات النهائية للامتحانات ومستجدات التطعيمات باجتماع اليوم

صدى البلد

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات أن اجتماع المجلس اليوم، يتناول الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، بالإضافة لمتابعة موقف ونسب التطعيمات ومستجدات تطبيق قرار منع الدخول لغير المطعمين خلال الامتحانات.

 

وأضاف " المصدر " أنه يتم خلال الاجتماع الاطلاع علي مستجدات متابعة موقف تركيب وتشغيل منظومة الاختبارات الإلكترونية، كما سيتم مناقشة وضع إدراج مقرر أكاديمي خاص بالصحة الإنجابية ومبادئ تنظيم الأسرة، ليدرسه جميع الطلاب في مختلف الكليات.

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وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

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ويعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري اليوم برأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار،  وبحضور جميع رؤساء الجامعات وذلك بمقر مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. 

امتحانات الفصل الدراسي الأول المجلس الاعلى للجامعات التحول الرقمي التعليم العالي

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