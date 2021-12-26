التعليم العالي: نسعى لرفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات للحصول على حرم جامعي ذكي

شهدت الجامعات المصرية والمراكز البحثية تطور كبير خلال عام 2021 بمنظومة التحول الرقمي ، الأمر ظهر من التطور الملحوظ سواء في العمليات الإدارية أو التعليمية داخل الجامعات ، أو التعاملات مه المواطنين داخل المستشفيات الجامعية.



ومن جانبه قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية فى ضوء التوجه العام للدولة حاليًا نحو رقمنة كافة الخدمات للتيسير على المواطنين، والاستفادة من مُعطيات العصر الرقمي، ومواكبة التطور التكنولوجي الهائل في مختلف دول العالم.

وأضاف "عبد الغفار " أن الوزارة تسعى إلى رفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات؛ للحصول على حرم جامعي ذكي بجانب ميكنة الاختبارات الإلكترونية، والمستشفيات الجامعية، والتوسع في إنشاء المنصات التعليمية الإلكترونية التي تعتمد على التعليم عن بُعد، والتي أثبتت فاعليتها أثناء جائحة كورونا.



بينما كان قد أكد الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، حول حصاد أداء منظومة التحول الرقمي، في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، خلال عام 2021، أن جهود الوزارة لتقديم خدمات حكومية رقمية مُتميزة، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها؛ لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات الحكومية، والجامعات التكنولوجية، والمعاهد الفنية، والمراكز البحثية، والمستشفيات الجامعية، وذلك بتنفيذ مشروعات مثل (الاختبارات المميكنة، ونظم التعلم الإلكتروني، وميكنة المستشفيات الجامعية، وبوابة الطلاب الوافدين) بإجمالي تكلفة تزيد على 8 مليارات جنيه.

تدريب 17 ألف مُتدرب على شهادة أساسيات التحول الرقمي بالجامعات

وأوضح أنه تم تدريب ما يزيد عن 17 ألف مُتدرب على شهادة أساسيات التحول الرقمي بالجامعات المصرية، وإعادة تقييم واعتماد 20 مركزًا للتدريب والاختبارات بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى نجاح الاختبارات الإلكترونية، والتي تمت على مرحلتين، المرحلة الأولى بقيمة تقديرية 1.1 مليار جنيه، وجار استكمال توريد كافة الأجهزة والمُعدات بجميع الجامعات، وتركيب وتشغيل مراكز الاختبارات الإلكترونية بعدد 16 جامعة والانتهاء من 90% من المنظومة المطلوبة لخدمة كليات القطاع الصحي، وستبلغ تكلفة المرحلة الثانية 3 مليارات و335 مليون جنيه.

