برلماني : تحقيق الأمن الغذائي وزيادات الصادرات أهم فوائد مشروع توشكي

قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان: إن عودة استمرار أعمال مشروع توشكي تعد أحد الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة في دعم القطاع الزراعي باعتباره الذراع الأول لإيجاد طفرة تنموية حقيقية، معقبا " ده إنجاز أن الريس يعطي دفعة قوية لهذا المشروع ليعمل من جديد علي قدم وساق لخدمة الزراعة المصرية.

و أكد " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هذا المشروع سيشهد الأهتمام بمحاصيل هامة بالنسبة للصادرات الزراعية أهمها الذرة و النخيل والتمور، لافتا إلي أن الدولة تسعي لتطوير وتحسين بعض الأنواع بالرغم من ريادتنا العالمية بهذا المحصول.

وأشار عضو لجنة الزراعة، إلي أن هناك حرص شديد من القيادة السياسية في استغلال كل رقعة زراعية الأستغلال الأمثل بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي أهمها تحقيق الأمن الغذائي.

وتابع البرلماني حديثه، قائلا : من المستهدف زراعة 2 مليون فدان من محصول الذرة ضمن أعمال مشروع توشكي بالفترة القادمة.

جاء ذلك بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدخول مزيد من الأراضي الزراعية للإنتاج في مشروع توشكى، قائلا: “إحنا بنشتغل سواء الناس شافتنا ولا لأ”.

ووجه الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بـ توشكى، وزارات الزراعة والري والكهرباء،بإجراء ما يلزم من دراسات لزراعة 150 ألف فدان بجانب 250 ألف فدان جاري العمل عليها”.

وتابع: “كل ما نقدر هندخل أرضي زراعية بنحل مشكلة.. هتحرمني من 150 ألف فدان قمح يعني نص مليون طن تقريبا”.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشروع القومي توشكي الخير، والذى يستهدف استصلاح مليون فدان و يعد أحد المشروعات القومية العملاقة التي نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إعادة الحياة فيها بعد فترة من التدهور.