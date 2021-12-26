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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريم مصطفى تروج لـ مسرحية «في نص الليل» عبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات  “إنستجرام”.

وظهرت ريم مصطفى في الصورة من البوستر الرسمي لمسرحية "في نص الليل"، المقرر عرضها في موسم الرياض.

يذكر أن أحدث أعمال ريم مصطفى كان مسلسل "شديد الخطورة"، مع الفنان أحمد العوضي، وشارك في بطولته كل من رياض الخولي، وهادي الجيار، وناهد رشدي.

ونشرت الفنانة ريم مصطفى، صورة جديدة لها من كواليس مسلسل "الثمانية"، وظهرت بصحبة المستشار تركى آل الشيخ ونجوم العمل وهم آسر ياسين، ومحمود البزاوي، وخالد الصاوي، وغادة عادل، ومصطفى البنا، وكتبت قائلة: "المستشار تركي آل الشيخ برفقة أبطال مسلسل الثمانية في أول أيام التصوير".

مسلسل “الثمانية” يعد أول عمل يقوم بتأليفه رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، ومن إنتاج مجموعة MB، وإخراج أحمد مدحت.

ويشارك في بطولة مسلسل “الثمانية” عدد كبير من النجوم من مصر والوطن العربي، من بينهم آسر ياسين، وخالد الصاوي، وهشام سليم، وغادة عادل، ومحمود البزاوي، وريم مصطفى، ومحمود علاء (جامايكا)، ومنذر رياحنة، ومصطفى البنا.

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