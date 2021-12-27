بقيمة 225 مليار جنيه.. مشروعات عملاقة للتنمية المحلية خلال 7 سنوات

جهود كبيرة وإنجازات متلاحقة على مدار 7 سنوات شاهدة على إرادة سياسية صلبة في تغيير حياة المواطنين، وتلبية كافة احتياجاتهم، ولعبت وزارة التنمية المحلية دورًا مهمًا في تلك الإنجازات حيث قامت بالتعاون مع المحافظات إنجاز التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية الكبرى.

منهجية عمل فات التوقعات في 7 سنوات يشهد لها الجميع بإحداث طفرات وقفزات في التنمية المحلية بمختلف قطاعاته، لتكون النتيجة قوية في مختلف المناحي تلقي رضا المواطنين، تطورا كبيرا لم تشهده من قبل، كما أن مصر فى عهد الرئيس السيسي تسعى دائما لمواكبة التطور.

وحرصت وزارة التنمية المحلية على أن تضع ساعدها في شتي المناحي أبرزها:

رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء كباري بـ برنامج "حياة كريمة".

تطوير وتنمية القرى المصرية.

برنامج التنمية المحلية بـ "صعيد مصر".

برنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة.

برنامج توفير القروض الميسرة بـ 198 مليون جنيه.

تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية.

تطوير مسار العائلة المقدسة.

ونستعرض إنجازت الـ 7 سنوات لكافة مجالات التنمية المحلي بـ الأرقام خلال السطور التالية.

رصف ورفع كفاءة الطرق

حققت وزارة التنمية المحلية، برنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء كبارى سيارات/مشاة 10 آلاف عملية ثم ومخطط تنفيذها بتكلفة 55 مليار جنيه منها: 7200 عملية تم تنفيذها بتكلفة 50 مليار جنيه، 2800 عملية مخطط تنفيذها بتكلفة 5 مليار جنيه.

مبادرة حياة كريمة

برنامج حياة كريمة المرحلة التمهيدية

أنجزت التنمية المحلية الكثير في برنامج حياة كريمة الذى طال ربوع مصر عبر، 143 تجمعاً ريفياً تم تطويره بتكلفة 3.5 مليار جنيه، أكثر من 300 ألف فرصة عمل تم توفيرها بفضل مشروعات البرنامج أهمها:

16 ألف منزل تم رفع كفاءته وتطويره "تركيب أسقف - وصلات صرف صحي"، بالإضافة الي 51 وحدة صحية مطورة تم تنفيذها باستثمارات 457 مليون جنيه، 1100 فصل جديد تم تنفيذه يستوعب أكثر من 44 آلف تلميذ، 125 تجمعا ريفيا تم تحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة به 188 كم طرق تم رصفها بالإضافة الي تنفيذ برنامج تطوير وتنمية القرى المصرية بـ 2591 مشروعاً بـ 208 قرية بتكلفة 10.5 مليار جنيه.

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

وحققت التنمية المحلية 4.7 ألف عملية تم ومخطط تنفيذها بتكلفة 13.9 مليار جنيه، منها: 3145 عملية تم تنفيذها بتكلفة 6.5 مليار جنيه 1556 عملية مخطط تنفيذها بتكلفة 7.4 مليار جنيه ، وفى برنامج النظافة والتجميل ونحسين البيئة والبنية الأساسية لمنظومة النظافة حققت الوزارة 6.9 ألف عملية تم ومخطط تنفيذها بتكلفة 40.6 مليار جنيه. منها، 6296 عملية تم تنفيذها بتكلفة 35.5 مليار جنيه، 492 عملية مخطط تنفيذها بتكلفة 5.1 مليار جنيه.

برنامج مشروعك

ونفذت الوزارة من خلال برنامج مشروعك ، 217 ألف مشروع تم ومخطط تمويله بتكلفة 38.5 مليار جنيه. منها: 172 ألف مشروع تم تمويله بتكلفة 18.5 مليار جنيه ، 45 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر بتكلفة 20 مليار جنيه.

برنامج توفير القروض الميسرة

ونفذت الوزارة عبر برنامجها لتوفير القروض الميسرة من صندوق التنمية المحلية، 23 ألف مشروع تم تمويله بتكلفة 198 مليون جنيه, وفر نحو 24 ألف فرصة عمل ، تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، 184 مشروعاً تم ومخطط تنفيذه بتكلفة 3.5 مليار جنيه, منها:

37 مشروعا تم تنفيذه بتكلفة 1.25 مليار جنيه ، 147 مشروعاً مخطط تنفيذه بتكلفة 2.25 مليار جنيه

مسار العائلة المقدسة

أحدثت وزارة التنمية المحلية طفرة عبر انجاز 48 مشروعاً تم تنفيذه بتكلفة 225 مليون جنيه وفر 15 ألف فرصة عمل، دعما للقيمة الأثرية و تنشيطا للسياحة ، لموقع مسار العائلة المقدسة، في عدة محافظات.

توفير الطاقة الكهربائية

عبر مشروع توفير الطاقة الكهربائية "كشافات الإنارة الموفرة"، أنجزت الوزارة 3 مليون كشاف تم ومخطط تركيبه بتكلفة 4.2 مليار جنيه، و 7 مليار جنيه أسهمت تلك الكشافات في وفرشا في فاتورة استهلاك الشوارع ،و نحو 15 مليون مواطن استفاد من المشروع.

الصرف ومياه الشرب

نفذت برنامج مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب ، 465 عملية ثم ومخطط تنفيذها بتكلفة 3.8 مليار جنيه منها: 372 عملية تم تنفيذها بتكلفة 3.5 ملبار جنيه/93 عملية مخطط تنفيذها بتكلفة 254 مليون جنيه.

الأمن والإطفاء والمرور

حقق برنامج تدعيم خدمات الآمن والإطفاء والمرور وحماية بالمناطق الاثرية 1996 عملية تم ومخطط تنفيذها بتكلفة 9.8 مليار جنيه، منها: 1450 عملية تم تنفيذها بتكلفة 7 مليار جنيه، 546 عملية مخطط تنفيذها بتكلفة 2.8 مليار جنيه.

وفى مجال تطوير هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية 10.7 مليار جنيه تكلفة تدعيم الهيئتين بالأتوبيسات الجديدة ورفع كفاءة عربات الترام، ومشروعات تم تنفيذهما بقيمة إجمالية 108.23 مليون دولار، وتم تنفيذ مشروعات رصف طرق بأطوال 120 كم.

حل مشاكل المشروعات المتعثرة

استطاعت الوزارة حل مشاكل مشروعات متعثرة: 316 مشروعا تم تنفيذه بتكلفة 10 مليار جنيه. وفرت 55 ألف فرصة عمل، جارحل مشروعات متعثرة بقيمة 1.5 مليار جنيه ، مشروعات برنامج الإدارة المحلية ومدارس ووحدات ، مشروعات المياه والصرف الصحي وتدخلات التضامن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية: ألف مشروع تم ومخطط تنفيذه بتكلفة 12.6 مليار جنيه منها: 81.4 ألف مشروع تم تنفيذه بتكلفة 12.3 مليار جنيه، 93 مشروعاً مخطط تنفيذه بتكلفة 0.3 مليار جنيه.

برامج المخططات التفصيلية ونقاط الحيز العمراني للقري والمدن:

عبر ذلك البرنامج حققت الوزارة 4 الاف مخطط تفصيلي وتحديد الحدود الخارجية بتكلفة 300 مليون حنيه.

برامج تطوير الأسواق العشوائية

استطاعت الوزارة تطوير 300 سوق عشوائي تم ومخطط تنفيذه بتكلفة 0.8 مليار جنيه وفر 150 ألف فرصة عمل بالإضافة الي برامج تطوير المواقف وساحات انتظار المركبات300 موقف وساحة انتظار مركبات بتكلفة 2.5 مليار جنيه. وفر نحو 650 ألف فرصة عمل ، بالإضافة الي تنفيذ مشروع تطويرورفع كفاءة مصرف نط كتشتر بقيمة 100 مليون جنيه.

مشروعات بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

نفذت الوزارة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، 285 مشروعا تم ومخطط تنفيذه بتكلفة 49 مليار جنيه منها و 140 مشروعا تم تنفيذه بتكلفة 24 مليار جنيه، 145 مشروعاً مخطط تنفيذه بتكلفة 25 مليار جنيه.