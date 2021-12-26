عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حيل منزلية لعلاج عسر الهضم

عسر الهضم
عسر الهضم

يعد عسر الهضم من المشكلات الصحية الشائعة بين جميع الأعمار، ويمكن علاج الدرجات البسيطة منها ببعض التغييرات فى نمط الحياة واتباع العلاجات المنزلية.


ووفقا لما جاء في موقع “mayoclinic”، نعرض لكم طرق علاج عسر الهضم المنزلية، وهى:

أطعمة تساعد على علاج عسر الهضم والتخلص من الغازات

عشان تتعالج بسرعة .. إليك أعراض المغص الكلوى

طريقة تناول الطعام

تناول وجبات أصغر حجمًا وبتكرار أكبر وامضغ طعامك ببطء وبشكل كامل.


تجنب المثيرات

الأطعمة الدهنية والتوابل والأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية والكافيين والكحول والتدخين، يمكن أن تؤدي إلى عسر الهضم.


الحفاظ على وزن صحي

تضغط الأرطال الزائدة على بطنك، وتدفع معدتك إلى أعلى وتتسبب في عودة الحمض إلى المريء.


ممارسة الرياضة بانتظام

التمرين يساعد على التخلص من الوزن الزائد ويعزز الهضم بشكل أفضل.


إدارة الإجهاد

اخلق بيئة هادئة في وقت الطعام ومارس تقنيات الاسترخاء، مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا واقضِ الوقت في فعل الأشياء التي تستمتع بها واحصل على قسط كافي من النوم.


تغيير الأدوية الخاصة بك

بموافقة طبيبك، توقف أو قلل من مسكنات الألم أو الأدوية الأخرى التي قد تهيج بطانة المعدة وعسر الهضم، وإذا لم يكن هذا خيارًا فتأكد من تناول هذه الأدوية مع الطعام.

عسر الهضم ممارسة الرياضة علاج عسر الهضم العلاجات المنزلية الأطعمة المصنعة الأطعمة الدهنية

موضوعات متعلقة

أكلات السودان.. طريقة عمل شوربة الضأن

دراسة تكشف دور خلايا مكافحة العدوى في محاربة كورونا

بعد سن الأربعين .. 9 نصائح تجعلك تتمتع بصحة أفضل

منها الكحوليات .. 5 مخاطر تصيب الكبد | تعرف عليها

حيل التدفئة .. كيف تتغلب على الطقس البارد داخل المنزل؟

مشروبات تخفض الكوليسترول لن تخطر ببالك

اليانسون خارق فى علاج التجاعيد .. إليك أقوى الوصفات

أشهى الأكلات اليمنية.. تعرف على طريقة عمل حلوى الميلفيه

ترشيحاتنا

شكري: البعثات الدبلوماسية تدعم مؤسسات القطاع الخاص لتيسير نفاذها للأسواق الأفريقية |فيديو وصور

عودة الأمطار والصقيع.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

إبراهيم سعيد يشكر جمهور الزمالك على سب أسرته | شاهد

هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في البيت وهي كاشفة شعرها؟.. مستشار المفتي يجيب

مباراة الصدارة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيوتشر

تباين العملات الأجنبية وتراجع الآسيوية في بنك مصر بـ ختام اليوم الأحد26-12-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يوافق علي إعارة كهربا في فترة الإنتقالات الشتوية

براءة رئيس الزمالك من سب وقذف محمود الخطيب

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

انهيار غادة عادل من البكاء أمام طليقها مجدى الهوارى

ضبط شاب اعتدى جنسيا على طفلة عمرها 3 سنوات بالدقهلية

السيسي عن مشروع توشكى: معملناش غير اللي خطط له الدكتور الجنزوري

شوبير يعلن مفاجأة بشأن قائمة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

السعودية.. عملية جراحية لنائب أمير المنطقة الشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. دولة عربية تسمح بخروج السجناء للدراسة نهارا والعودة ليلا

المعجزة في 7 سنوات| مصر تمتلك أحدث بنية تحتية في العالم بتكلفة 1300 مليار جنيه

بعد 25 عامًا.. شاهد| تركي آل شيخ يعلن إقلاعه عن التدخين

5 آلاف وردة.. رجل يصنع أضخم تمثال لـ بابا نويل من الرمال|صور

فيديو

استصلاح 674 ألف فدان تكتب نهاية عقود الإهمال بسيناء.. اعرف باقي الإنجازات

في عهد السيسي.. المشروعات القومية تزين سيناء ومدن القناة "فيديو"

سيدة تحرر طفلها من عصابة وتدفع 3 ملايين جنيه.. فيديو

حقوق الإنسان أولا.. 14 إنجازًا لوزارة الداخلية في عهد الرئيس السيسي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

اﻟﻤﺰﻳﺪ