عضو بالشيوخ: توشكى الخير أكبر المشروعات الزراعية في الشرق الأوسط

أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، من بينها المشروع القومي "توشكى الخير"، مؤكدا ضرورة استمرار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية متكاملة.



وقال فهمي في تصريحات له، إن توشكى الخير أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط، والذى يستهدف استصلاح مليون فدان، ويعد أيضا أحد المشروعات القومية العملاقة التي نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إعادة الحياة لها بعد فترة من التدهور أصابت المشروع الذي يقع جنوب أسوان، بجانب أنه يعد مستقبل للجيل الحالي والأجيال القادمة، ليتحقق حلمهم عقب إعطاء قبلة الحياة لهذا المشروع.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح مشروع توشكي الخير يأتي عقب سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، حيث افتتح الرئيس في محافظة محافظة قنا أمس، سلسلة من المشروعات القومية الجديدة والمحاور العرضية على نهر النيل، ضمن سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.



وأكد فهمي، أن افتتاحات المشروعات القومية ضمن جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تضمنت الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لاسيما المحاور العرضية على نهر النيل.



ولفت النائب إلى أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد وهو يولي أهمية كبيرة لمحافظات الصعيد، وتنفيذه لعدد كبير من المشروعات التنموية في كافة المجالات والقطاعات، بعد معاناة الصعيد لسنوات طويلة من ضعف معدلات التنمية وقلة مستوى الخدمات كافة، موضحا أن مشروع حياة كريمة من أهم المشروعات التى تقوم على تطوير القرى بالكامل وسيوفر حياة معيشة جيدة لكل مواطني الصعيد.

