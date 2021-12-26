آداب عين شمس تنظم ورشة عمل مجانية حول زراعة الأسطح

بالتعاون مع مؤسسة ازرع شجرة للتنمية الاجتماعية

قامت اللجنة العلمية بإدارة رعاية الشباب واتحاد طلاب كلية آداب بالتعاون مع مؤسسة " ازرع شجرة للتنمية الاجتماعية " بإطلاق ورشة عمل مجانية للطلاب حول كيفية زراعة الأسطح وذلك بمقر المؤسسة بكوبري القبة .

تنفيذًا لتوصيات المبادرة الرئاسية " اتحضر للأخضر " وفي إطار الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر ٢٠٣٠" ، وتحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا.د مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب ، وإشراف ا.د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

واستهدفت ورشة العمل ٢٠ طالبا وطالبة ، وهدفت الورشة التى قدمها السيد نبيل محروس رئيس مجلس إدارة المؤسسة إلى رفع الوعي البيئى ، وتعزيز مفهوم حماية البيئة والحفاظ عليها باستغلال الموارد الطبيعية ، وأهمية العودة إلى التشجير ، كما تناولت محاور الورشة ، أهمية الزراعة في طرد السموم من البيئة المحيطة وتقليل الانبعاثات السلبية والتلوث البيئي، بالإضافة إلى الجانب العملي الذى تضمن تعليم الطلاب كيفية الزراعة والأساليب المستحدثة للعناية بالشتلات ورعايتها إلى أن تصبح أشجار خضراء مثمرة باستخدام السماد" الأورجانيك" لتجنب خطورة السماد الكيميائي .

أقيمت الورشة بتنسيق السيدة نعمات خليفة مديرة إدارة رعاية الشباب ، عزة على مديرة إدارة اللجنة العلمية ، انجي كامل رئيسة قسم النشاط العلمي بالإدارة، حبيبة ناصر رئيسة اتحاد الطلاب ونائبتها مريم عادل والطالبة سماح أمير أمينة اللجنه العلميه ،والامين المساعد علي عزت .