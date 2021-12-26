خالد الجندي: عدم مراعاة مشاعر وأحاسيس الفقراء من أسباب العذاب يوم القيامة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك فرائض عديدة غائبة منها “الإتقان، والشهادة” حيث نهى الله عن كتمان الشهادة، مشدداً على أن البعض يظن أن فعل هذه الفرائض مندوب وهذا خطأ لأن تركها يعاقب عليه يوم القيامة.

الفرائض الغائبة

وتابع الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون :"ربنا هيعاملك بنفس المعاملة اللي بتعاملها لي، هتكرمني هيكرمك، الجزاء من جنس العمل، سيدنا النبي قال: من ستر مسلماً ستره الله، ومن أعان مسلماً أعانه الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه".

وأشار إلى أن الجزاء من جنس العمل قائلاً:" هتعمل الخير ربنا هيذلل لك كل طرق الخير.. في كل آيات القرآن تجد الجزاء من جنس العمل، ومراعاة الأحاسيس والمشاعر باب كبير جداً في القرآن، فلو مثلاً لو أكرمت الفقير بجفاء ربنا هيحشرك في نار جهنم لأنك تعاملت معه بمعاملة سيئة".

من ستر مسلما ستره الله

ووجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من خلال برنامجه “لعلهم يفقهون”، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما يبذله في محافظات الصعيد على وجه الخصوص وفي أرجاء الجمهورية بصفة عامة.

وقال الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع عبر فضائية dmc، اليوم الأحد:من ستر مسلماً ستره الله، ومن أعان مسلماً أعانه الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.. الموضوع ده حاضرني دلوقتي وأنا بتابع الرئيس بتاعنا الجميل اللي ربنا يحفظه ويرضى عنه، وهو في مشروع توشكى الخير ويفتتح في أراضي مستصلحة كل ده عشان الشعب، عشان خير البلد دي".

وتابع:" إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، لازم تشكروه، وتدعو له إن ربنا يباركلنا فيه وفي صحته وعافيته، عامل ربنا ولا تلتفت لأحد، لم يشكر الله من لم يشكر الناس".

واقعة غش الأجبان

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن واقعة غش الأجبان التي تم ضبطها مؤخرا ، مهزلة لم أتوقع حدوثها ولم أصدقها إلا بعد رؤيتها بعيني ، لافتا الى ان الغش أصبح وسيلة للتربح ، مؤكدا أن الله عز وجل ليس غافلا عن هؤلاء الغشاشين ولن يتركهم مطلقاً .

وأضاف خالد الجندي، خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون" عبر فضائية «dmc»، الجميع الآن يقولك يلا نفسي، خليك في حالك، دع الملك للمالك، قول يا باسط، دول مسنودين، بلاش تتأذي، متتكلمش في المواضيع دي، محدش هيسمعلك، المياه مبتتطلعش في العالي، كل واحد وحاله، وهذه ألفاظ مجرمة تدل على المشاركة في الجريمة».

وشدد الجندي على أن حماية الفقراء وأطفالنا أمر واجب بالسلطة والقانون، مضيفاً: "أرجو أن تبالغوا بالتنكيل بهؤلاء الناس وكل عمال المصنع الذين شاركوا فى الجريمة، صاحب المصنع مجرم لا شك فى ذلك.. والعاملون فيه مجرمون أيضاً مهما كانت الأسباب التى دعتهم لذلك.. تألمت كثيراً لأن أجد الفقراء أصبحوا فريسة للغشاشين واللصوص ومعدومى الضمير".