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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خبير فني.. انضمام المنتج نصر محروس لعضوية مجلس إدارة أكاديمية الفنون

نصر محروس في أكاديمية
نصر محروس في أكاديمية الفنون

أعلن المنتج نصر محروس عن اختياره عضوا في مجلس إدارة أكاديمية الفنون، حيث كتب قائلا:"تشرفت بوجودي اليوم في أكاديمية الفنون.. كما تشرفت باختياري عضو في مجلس إدارة الأكاديمية و خبير فني.. أتمنى أن أقدر أساعد وأقدم خدمات فنية ونجوم من الأكاديمية".

وتوجه بالشكر لكل من  الدكتورة الفاضلة ورئيسة الأكاديمية الدكتورة/ غادة جبارة، والدكتور/ هشام العربي، والدكتور/ أحمد سعد، والدكتور/ مدثر.

أغاني بهاء سلطان 

 

نشرت الفنانة إسعاد يونس صور من كواليس حلقتها المقبلة في برنامج صاحبة السعادة مع نصر محروس المنتج، والفنان بهاء سلطان، التي أشرفت فيها على التصالح بينهما بعد فترة طويلة من الخلاف.

 

وعلقت إسعاد يونس على الصور قائلة:" لحظة تصالح نصر محروس و بهاء سلطان وأغاني جديدة على مسرح صاحبة السعادة.. استنوا بكرا الاتنين الساعة ١١ مساءً على Dmc". 

 

ونشر المنتج نصر محروس فيديو مختصر من الكليب الجديد للفنان بهاء سلطان على حسابه بموقع فيسبوك، أعلن فيه عن موعد طرح أغانيه الجديدة والمؤجلة منذ فترة. 

 

وعلق نصر محروس على الفيديو قائلا:" استنوا أول ۳ أغاني من ألبوم سيجارة لـ  بهاء سلطان غدا الأثنين الساعة 11:00 مساءاً على فري ميوزيك يوتيوب".

 

وكشف نصر محروس عن أسماء أول ثلاثة أغاني من ألبوم بهاء سلطان الجديد وهم (تعالى أدلعك، وليالي طويلة، وعاملين الصح).

 

نشرت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، برومو حلقتها مع المنتج نصر محروس وبهاء سلطان.

 

وظهر من خلال البرومو لحظة إنهاء الخلاف الدائر بين نصر محروس وبهاء سلطان وفرحت إسعاد وأطلقت زغرودة في الأستديو.

 

علم “صدى البلد”، أن النجم بهاء سلطان سجل حلقة تلفزيونية مع النجمة إسعاد يونس وذلك في برنامج صاحبة السعادة حيث سيظهر برفقة المنتج نصر محروس وشقيقه هاني محروس وستعرض الحلقة في الكريسماس. 

 

نصر محروس أكاديمية الفنون بهاء سلطان اسعاد يونس ألبوم سيجارة

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