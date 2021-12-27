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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يناقش آخر مستجدات ملفي التصالح والتقنين ومشروعات الخطة الاستثمارية

صدى البلد


ترأس اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إجتماعاً برؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة لمناقشة معوقات ملف التصالح علي مخالفات البناء ودفع العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة ، وتعظيم الإيرادات ، وكذا مناقشة موقف الخطة الاستثمارية بالمحافظة وذلك لسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة ، بحضور  محمد موسي نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام ، المستشار القانوني للمحافظة ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح ورؤساء اللجان الفنية ومدير مركز معلومات شبكات المرافق ومديري إدارات الأملاك والتخطيط والمتابعة والشئون القانونية والإيرادات بالديوان العام  .
في بداية الاجتماع أكد محافظ المنوفية علي ضرورة تكثيف الجهود بكافة الأعمال والمشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها لدفع عجلة التنمية بالمحافظة ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية  بضرورة تسريع آليات العمل بملفي التصالح والتقنين  والانتهاء من فحص جميع الملفات في أسرع وقت وتحصيل كافة المستحقات المالية للدولة.
وخلال الاجتماع تم إستعراض موقف أداء الأمانة الفنية في إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء بقري المحافظة وخاصة في الحالات التي تقل مساحتها عن 200 م2 ، كما تم مناقشة الإجراءات المتعلقة بإنهاء المعاينات و سرعة البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقرى .
كما تضمن الإجتماع عرض الموقف التنفيذي للخطة الإستثمارية بكل مركز ومدينة ، والتأكيد علي ضرورة النزول علي الطبيعة لإعادة تقييم المحلات والشقق المملوكة للدولة وتقديرها بقيم إيجارية جديدة وذلك بهدف تعظيم موارد المحافظة  ، كما تم التأكيد علي دعم منظومة النظافة بسيارات جديدة وسيتم توزيعها وفقاً لإحتياجات مراكز ومدن المحافظة .
هذا وقد أكد محافظ المنوفية أن هناك خطة طموحة تم وضعها لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية الهامة وذلك من عوائد المبالغ المحصلة من ملف التصالح في مخالفات البناء والتقنين ، مشيرا إلى أن المشروعات التى سيتم تنفيذها تتضمن إنشاء أسواق ومواقف نموذجية حضارية وتطوير الحدائق والميادين العامة والتي بدورها ستساهم في إحداث نقلة نوعية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

اخبار المحافظات محافظة المنوفية تقنين الأراضي المنوفية التصالح في مخالفات البناء

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