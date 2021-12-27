ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في البحيرة

حملات تموينية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين .

ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية فاسدة في البحيرة

في نفس السياق نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق بمركز دمنهور ومدينة كوم حمادة أسفرت عن ضبط الآتي:-

- ١٦٨٠ كيس عصير منتهي الصلاحية داخل أحد المحلات التجارية

- ١٠٠ شيكارة مواد غذائية مجهولة المصدر زنة ٢٥كجم بأحد مراكز تعبئة وتغليف المواد الغذائية

- كمية من الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

- ضبط 4 جزارين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية ويقومون ببيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وصغار الماشية بناحيه بندر دمنهور وتم التحفظ على كميات كبيرة من اللحوم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.