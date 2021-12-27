عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية

ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في البحيرة

مواد غذائية منتهية
مواد غذائية منتهية الصلاحية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين .

حصاد 2021 في البحيرة.. توزيع 47 ألفا و760 طائر لتوفير فرص عمل جديدة

ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية فاسدة في البحيرة

 

في نفس السياق نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق بمركز دمنهور ومدينة كوم حمادة أسفرت عن ضبط الآتي:-

- ١٦٨٠ كيس عصير منتهي الصلاحية داخل أحد المحلات التجارية

-  ١٠٠ شيكارة مواد غذائية مجهولة المصدر زنة ٢٥كجم بأحد مراكز تعبئة وتغليف المواد الغذائية

-  كمية من الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

- ضبط 4 جزارين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية ويقومون ببيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وصغار الماشية بناحيه بندر دمنهور وتم التحفظ على كميات كبيرة من اللحوم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة حملات تموينيه مواد غذائية منتهية الصلاحية مواد غذائية فاسدة محافظ البحيرة اخبار المحافظات

ترشيحاتنا

اعداد الدستور وإحياء مسار العائلة المقدسة.. تعرف على حصاد 7 سنوات من تعزيز الوحدة الوطنية

قتل غدرا بجلسة صلح.. القصة الكاملة لمصرع شاب في المنوفية.. فيديو

علي جمعة ضمن قائمة أكثر 20 شخصية إسلامية تأثيرا بالعالم للعام الـ 13 على التوالي

عجز أكثر من 24 ألف معلم في المدارس.. ما الحل؟

تغيير جذري.. الثلوج تغطي هذه البلدة

الكويت تسجل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار غادة عادل من البكاء أمام طليقها مجدى الهوارى

صقيع على سيناء.. تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين

بالبخور.. ميدو يسخر من نفسه بعد توقعه تعادل الأهلي وفيوتشر| فيديو

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

عودة الأمطار والصقيع.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

براءة رئيس الزمالك من سب وقذف محمود الخطيب

مروان محسن يوجه رسالة لزملائه فى فيوتشر بعد التعادل أمام الأهلي | شاهد

شوبير يعلن مفاجأة بشأن قائمة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب البريء.. لماذا اختلف عاطف الطيب مع أحمد زكي.. وسر اتهام شيريهان بتشويه آخر أفلامه؟

حافية القدمين.. أزمات في حياة الراقصة دينا.. ولماذا كرهت فيدرا وحاولت الانتحار؟

لحظة الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان.. صور

العدالة الناجزة.. كيف أصبحت دولة القانون في عهد الرئيس السيسي

فيديو

رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروع توشكي الخير

التأمين الصحي الشامل.. 10 مليارات جنيه تكلفة تطبيقه في سيناء ومدن القناة

صابر الرباعي يرد على اتهامه بحيازة المخدرات وإيمي سمير غانم تنفي شائعة ارتداء الحجاب

الثاني عربيًا.. إشادات دولية بالاقتصاد المصري في عهد السيسي

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ