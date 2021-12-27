عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأثنين 27 ديسمبر 2021

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء اليوم الأثنين

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر، خاصة أسعار الأسمنت والحديد،اليوم الأثنين 27 ديسمبر 2021، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

ويستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأثنين على النحو التالي:

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم الأثنين
 

سجل سعر حديد عز اليوم الأثنين 15600 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الأثنين 15500 جنيهًا للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الأثنين عند 15400جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الأثنين15300 جنيه للطن.


سجل سعر حديد المراكبي وسرحان والمعادي و العشرى ومصر ستيل اليوم الأثنين 15100جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد عطية اليوم الأثنين نحو 15100 جنيه للطن الواحد 

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الأثنين:


وتراجع سعر الأسمنت اليوم الأثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1050جنيه لطن المسلح.

وسجل أسمنت شركة المنيا للأسمنت اليوم الأثنين 1015 جنيها للطن.

وسجل أسمنت السويدي اليوم الأثنين 1065 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت حلوان اليوم الأثنين 1050جنيها للطن.

واستقر سعر أسمنت لافارج اليوم الأثنين عند 1030 جنيه للطن .


وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت قنا اليوم الأثنين 1000 جنيه للطن .


وبلغ سعر أسمنت سيناء اليوم الأثنين 985 جنيها للطن.


وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

مواد البناء أسعار مواد البناء سعر حديد المصريين سعر أسمنت السويدي حديد

موضوعات متعلقة

أسعار مواد البناء اليوم الأحد 26 – 12 – 2021

ترشيحاتنا

شبورة وأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 27- 12-2021

طريقة التقديم لوظائف قيادية المحليات الجديد 

حدث ليلا.. رد جرئ من منة عرفة على سؤال نزار الفارس.. مذبحة في الإسكندرية والأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأثنين 27 ديسمبر 2021

أخبار التكنولوجيا| تيك توك يزيح جوجل وفيسبوك.. وسناب شات يتيح لك معرفة شكلك في ميتافيرس

أخبار السيارات| أحدث سيارة لـ فخر العرب محمد صلاح.. أرخص 5 سيارات سيدان خلال 2021 في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار غادة عادل من البكاء أمام طليقها مجدى الهوارى

صقيع وتساقط الثلوج.. الأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار جديدة

صقيع على سيناء.. تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

ارتفاع صادم في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 27-12-2021

عودة الأمطار والصقيع.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

براءة رئيس الزمالك من سب وقذف محمود الخطيب

شوبير يعلن مفاجأة بشأن قائمة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب البريء.. لماذا اختلف عاطف الطيب مع أحمد زكي.. وسر اتهام شيريهان بتشويه آخر أفلامه؟

حافية القدمين.. أزمات في حياة الراقصة دينا.. ولماذا كرهت فيدرا وحاولت الانتحار؟

لحظة الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان.. صور

العدالة الناجزة.. كيف أصبحت دولة القانون في عهد الرئيس السيسي

فيديو

خطة متكاملة.. حلم الرئيس في بناء الإنسان الرياضي

بتكلفة 6 مليارات جنيه.. إنجازات وزارة الثقافة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروع توشكي الخير

التأمين الصحي الشامل.. 10 مليارات جنيه تكلفة تطبيقه في سيناء ومدن القناة

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ