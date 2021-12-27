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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العالم يحصل على 9 مليار جرعة من لقاحات كورونا

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

أفادت آخر الاحصائيات بوصول عدد جرعات لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" المستخدمة حول العالم إلى 9 مليار جرعة.

فيما كشفت الإحصائيات بوصول إصابات الفيروس حول العالم أكثر من 280 مليون إصابة، و5.4 مليون حالة وفاة.

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اليوم.. قرارات الإمارات الجديدة لمواجهة متحور أوميكرون تدخل حيز التنفيذ

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الجزائر: اكتشاف حالتين جديدتين لمتحور كورونا "أوميكرون"

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل إصابات بمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا، في 110 دول، مؤكدة أنه ينتشر بشكل أسرع من "دلتا"، ولكن قد يكون أقل حدة في تأثيره.

وقال بيان لمنظمة الصحة العالمية، إن المعطيات تشير إلى أن أوميكرون، ينتشر أسرع بكثير من سلالة دلتا، وقد يكون أقل حدة.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أنه لا يُعرف بعد، إلى أي مدى تساهم اللقاحات أو الإصابات السابقة بفيروس كورونا، في تفادي خطورة الإصابة بمتحور أوميكرون.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، متحور أوميكرون، فور اكتشافه لأول مرة يوم 26 نوفمبر 2021، بأنه متحور مثير للقلق، ولا يزال هناك الكثير المعلومات غير العروفة عنه، بما في ذلك شدة الأعراض الناتجة عن الإصابة به.

 

فيروس كورونا المستجد لقاحات كورونا كوفيد19 منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا متحور اوميكرون

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