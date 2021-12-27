طريقة التقديم لوظائف قيادية المحليات الجديد 

غلق التقديم 1يناير 2022..

كشفت وزارة التنمية المحلية عن كيفية التقديم للوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها ، حيث يتم التقديم خلال الفترة من ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ وحتي السبت 1يناير 2022 و على الراغبين فى التقدم استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفي و المتضمن المستندات المطلوبة و يمكن الحصول عليه من البوابة الالكترونية للحكومة وموقع وزارة التنمية المحلية

www.mld.gov.eg.

وأعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة أعلنت عن شغل ٥٩ وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية وذلك من خلال الإعلان رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢١ وفقا الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية و ذلك علي موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعي لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجله التنمية بالمحافظات والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار اللواء محمود شعراوى أنه يتم تقييم المتقدمين بناءً علي عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات .

وقال " شعراوى" أن عملية إختيار القيادات تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء .

خاالد قاسم لـصدى البلد"1300 متقدم لوظائف التنمية المحلية الشاغرة ومد التقديم لـ1 يناير



كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية ومستشار الوزير، انه تم مد فترة التقديم لوظائف قيادات الإدارة المحلية الشاغرة الى 1 يناير المقبل ، والتى كانت سوف تنتهى في 20 ديسمبر الجارى و تم فتح باب تلقي الطلبات عليها في 21 نوفمبر الماضي .



واوضح "قاسم"، في تصريجات خاصة لـ"صدى البلد"، ان عدد المتقدمين لوظائف التنمية المحلية الشاغرة في المحافظات بلغ 1300 متقدم حتى 21 ديسمبر الجارى .

وأعلنت وزارة التنمية المحلية عن وجود وظائف شاغرة بالإدارة المحلية من خلال الإعلان رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢١ وفقا الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وتضمن الإعلان 59 وظيفة جديدة لقيادات المحليات بالمحافظات.



- التقديم في الفترة من 21 نوفمبر الماضي حتي 1 يناير 2022 .

- التقديم يتم علي الموقع الرسمي لوزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg.

الوظائف المطلوبة:

- وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من الدرجة الممتازة والدرجة العالية ودرجة المدير العام.

الشروط:

-الحصول على مؤهل عال مناسب وتقديم صور جميع المؤهلات .

-القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السياسات والأهداف.

-الحصول على دورات تدريبية متقدمة في مجال الإدارة والقيادة.

-إجادة اللغة الإنجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

-تقديم مقترح تطوير للوظيفة المتقدم إليها، وصور شهادات الدورات التدريبية والشكر والتقدير.

-تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وعدد (4) صور شخصية 4x6.

-استيفاء شروط التعيين المنصوص عليهما بالمادتين (14) و (17) من قانون الخدمة المدنية بالدولة رقم (81) لسنة 2016، وكذا قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (25) لسنة 2019.

- العاملين بالإدارة المحلية والمتقدمين من الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة، لابد من قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في الدرجة الأدنى في حالة التقدم لشغل وظيفة من الدرجة الممتازة أو الدرجة العالية من تاريخ بداية الإعلان.

-قضاء مدة بينية عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) من تاريخ بداية الإعلان.

-الإلتزام التام بنماذج بيان الحالة والشهادة القانونية ومقترح التطوير المرفقة بالإعلان واعتمادها من السلطة المختصة ( المحافظ -السكرتير العام –رئيس الجهة) خلال فترة الاعلان.

-تقديم الإنجازات بعد إقرارها واعتمادها من السلطة المختصة بما لا يزيد عن ثلاث صفحات عن مدة أخر ثلاث سنوات معتمدة من ( المحافظ -السكرتير العام –رئيس الجهة) خلال فترة الاعلان.

-أن يكون حاصلاً على تقدير كفء على الأقل عن آخر سنتين.

-المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة.

-مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها على ان يتم اعداد المقترح بالكمبيوتر طبقاً للنموذج المرفق.

-صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.

-قضاء مدة خدمة كلية لا تقل عن (19) عاماً في حالة التقدم لشغل وظيفة من الدرجة الممتازة، و (18) عاماً في حالة التقدم لشغل وظيفة من الدرجة العالية، و (17) عاماً في حالة التقدم لشغل وظيفة من درجة المدير العام.



-الالتزام التام بتقديم شهادة الخبرة والسيرة الذاتية بالنسبة للضباط القوات المسلحة والشرطة ومقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها على ان يتم اعداد المقترح بالكمبيوتر طبقاً للنموذج المرفق.

-شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج

-تقديم ما يفيد سيرة ذاتية شخصية باللغة العربية وشهادة قانونية إن أمكن للمدنيين من خارج الجهاز الإداري وشهادات الخبرة عن مدة الخبرة السابقة وشهادات قيد من النقابات المختلفة المذكورة في السيرة الذاتية.

-لن يلتفت إلى الطلبات الواردة بالبريد أو على غير الموقع المحدد بالإعلان أو بعد انقضاء الفترة المحددة لتلقي الطلبات.