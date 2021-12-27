ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11864 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2084 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 14137 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 4672 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3246 نقطة.

