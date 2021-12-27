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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

انهارت باكية في أول لقاء بينهما.. القصة الكاملة لانفصال غادة عادل ومجدي الهواري

مجدي الهواري وغادة
مجدي الهواري وغادة عادل

العلاقات الغرامية والثنائيات في الوسط الفني، دائمًا ما تشغل الجماهير، ومتابعي الفنانين، فنجد تحليل مواقع التواصل الاجتماعي للعلاقات بين الثنائيات المختلفة في الوسط، ومن الثنائيات التي يحب المتابعين متابعتها هم الفنانة غادة عادل، والمخرج مجدي الهواري.

الفنانة غادة عادل، المعروفة بشقاوتها، وخفة ظلها على الشاشة، وكونها فنانة محبوبة من الجميع، كانت محل اهتمام مواقع السوشيال ميديا خاصة بعد مفاجأة الجميع بطلاقها من مجدي الهواري بعد زواج استمر 20 عاما، وإنجاب 5 أولاد.

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أثارت غادة عادل خلال الساعات القليلة الماضية، انتباه مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت للمرة الأولى في برنامج «بصراحة مع» مع طليقها مجدي الهواري، ليكون هذا اللقاء هو اللقاء الإعلامي الأول الذي يجمعهما سويًا، حيث انهارت غادة من البكاء أثناء حديثها معه.

بداية الحكاية 

منذ أكثر من 20 عام، كانت الفتاة الشابة عائدة من ليبيا، إلى مصر، وكان في انتظارها صديقتها التي عرضت عليها العمل في مجال الإعلانات مع المخرج مجدي الهواري، رحبت غادة عادل بالأمر، وذهبت للقاء الهواري بصحبه عمتها.

الحب من أول نظرة ليست مجرد عبارة، بل حقيقة وقع فيها مجدي الهواري وغادة عادل، فكان يتغزل في جمال عينيها والإشادة بجمالها الساحر وملامحها، تاركًا الحديث عن العمل والاعلان الذي جمعهما سويًا، ليتبادل الحبيبان أطراف الحديث لمدة عام كامل.

مجدي الهواري وغادة عادل

زواج على مدار 20 عاما

بعد عام كامل من الحديث المتبادل بين الحبيبين، قررا الزواج لتظهر ملامح قصة الحب، وتتوج بـ 5 أولاد، وعلى مدار 20 عاما من الزواج المستقر، الذي تتخلله المواقف الرومانسية، والمشاكل الزوجية التي تتواجد بين أي زوجين، كانت حياتهم طبيعية.

بداية ظهور الخلافات في الإعلام

قبل فترة وجيزة من إعلان الانفصال الرسمي لمجدي الهواري وغادة عادل، تداولت وسائل الإعلام وجود خلافات بينهما، أحد تلك الخلافات كانت في كواليس تصوير برنامج « تع أشرب شاي»، الذي كانت تقدمه غاده عادل، ما فتح مجال التساؤلات حول حقيقة الأمر، وطبيعة العلاقة الزوجية بينهما.

مجدي الهواري وغادة عادل

طلاق وعلاقة متوترة بينهم

20 عاما مرت على زواج الحبيبين انجبا خلالها خمس أبناء هم: « محمد وحمزة ومرمي وعبد الله وعز الدين»، إلا ان الطلاق كان مصير تلك العلاقة بعد مرور فترة طويلة جمعتهما سويًا تحديدًا عام 2018، وعقب الطلاق مباشرة كانت العلاقة بينهما متوترة للغاية، نظرًا لتغير الوضع وعدم قدرتهما على التأقلم والتعامل سويًا بشكل عفوي في الوضع الجديد.

علاقة صداقة جمعتهما بعد الطلاق

مرت فترة على الطلاق الذي وقع بين غادة عادل ومجدي الهواري، مدة كافية كانت كفيلة لجمع الطليقين قادرين على التعامل سويًا كأصدقاء مقربين، ووفقًا لما صرحت به غادة في تصريحات تليفزيونية سابقة: «العشرة متهونش على حد»، وأنها عاشت مع زوجها السابق فترة طويلة، وهو من نصحها بدخول عالم الفن ورأى فيها فنانة.

اتفق الطليقان بعد الطلاق أن يترك مجدي الهواري المنزل، لـ غادة عادل وأولادهما الخمسة، ويذهب هو للعيش في مكان آخر، واستمر فترة بعيدًا عن المنزل يرى أولاده خارجه، لكنه استغل المناسبات الرسمية، ليذهب إلى المنزل مرة أخرى ويرى طليقته وأولاده.

مجدي الهواري وغادة عادل

شائعات حول عودتهم 

بعد ان أصبح الطليقان أصدقاء مقربين، انتشرت شائعات حول عودة مجدي الهواري وغادى عادل لبعضهما البعض من جديد، خاصة بعد أن احتفل الهواري بعيد ميلاد طليقته، ما جعل الامر محل تساؤلات من متابعي الثنائي.

لقاء الثنائي الأول في الإعلام 

يجمع برنامج «بصراح مع » بين الفنانة غادة عادل وطليقها المخرج مجدي الهواري، وخلال البرنامج تحدث الثنائي عن بعض الأمور الشخصية، ما دفعها للبكاء الشديد، بعد أن تطرق الحديث لبعض الذكريات.

مجدي الهواري غادة عادل مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا بصراحة مع

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