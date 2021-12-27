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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"صناعة الوفد": فعاليات "أسبوع الصعيد" وضعت الجنوب على الخريطة الاقتصادية والاستثمارية

المهندس حمدي قوطة،
المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد

قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، عضو المكتب التنفيذي، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات "أسبوع الصعيد"، وافتتاح كم كبير من المشروعات القومية بمختلف محافظاته يعكس العديد من الدلالات التي تُبشر بوضع الصعيد على الخريطة الاقتصادية والاستثمارية، وإنهاء عصر التهميش الذي طاله لسنوات عدة.

 

وأشار عضو المكتب التنفيذي للوفد، إلى أن الرئيس أصدر توجيهاته منذ عام ٢٠١٤ بضرورة الاهتمام بالصعيد واستغلال الثروات التي يمتلكها ومعالجة كافة المشكلات التي تواجه أبنائه على مختلف الأصعدة.

 

وثمن "قوطة"، في بيان له، اليوم، افتتاح الرئيس اليوم لمحطة محولات بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، والتي تعد من أضخم محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، مما يعكس جهود الحكومة بتوجيهات الرئيس نحو تعزيز صعيد مصر ودعمه في كافة المجالات ووضعه كأولوية على خريطة التنمية التي عزمت الدولة المصرية على تحقيقها.

 

وأشار إلى أن الدعم المادي الذي وجهته الدولة لدعم صعيد مصر، والمشروعات القومية في مجالات الكهرباء والصناعة والطرق والإسكان ساهمت في توفير ملايين من فرص العمل لشباب تلك المحافظات، وبعد أن كانت محافظات الصعيد طاردة للسكان لافتقارها جودة معيشة تسمح للشباب بتكوين أسر وتحقيق استقرار اجتماعي، أصبحت اليوم جاذبة للسكان ويذهب إليها الشباب للعمل بالمشروعات القومية التي تم تدشينها مؤخرا فيها.

 

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، أن حديث الرئيس بشأن ضرورة أن ينتبه أهل الصعيد لحجم الجهود المبذولة لتحسين أوضاع محافظاتهم سيزيد من ثقتهم بأن الدولة قادرة على تحسين أوضاعهم والانتقال بهم إلى مستويات أفضل في التنمية والتطوير.

الرئيس عبد الفتاح السيسي أسبوع الصعيد الصعيد الخريطة الاقتصادية محطة محولات بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان

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