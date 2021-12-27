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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الجامع الأزهر يعقد مقابلات مع المتقدمين للعمل محفظين للقرآن.. صور

مقابلات محفظي القرآن
مقابلات محفظي القرآن

عُقدت اليوم الاثنين ، المقابلات العلمية والشخصية لمن تخلف عن أدائها في موعدها المقرر من الفترة المنقضية، وذلك للمتقدمين للعمل محفظين للقرآن الكريم في الجامع الأزهر.

ترأس لجنة المقابلات، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وعضوية كل من: الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، والدكتور حسن الصغير، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين السابق، والدكتور عبد الله عزب، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور مجدي عبد الغفار، وكيل كلية أصول الدين بالقاهرة، والشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، والشيخ عبد الله عبد الباقي، مدير عام شئون القرآن الكريم بفطاع المعاهد الأزهرية.

وتابع المقابلات اليوم الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر الشريف.

وتأتي هذه المقابلات في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر باختيار أفضل الكوادر العلمية للعمل بالرواق الأزهري، وحرصه الدائم على إتاحة الفرصة للراغبين في طلب العلم الشرعي بكافة فروعه وعلى رأسها القرآن الكريم وفقًا للمنهج الوسطي الذي يمثل صحيح الدين الإسلامي. 

مقابلات محفظي القرآن
مقابلات محفظي القرآن
مقابلات محفظي القرآن
مقابلات محفظي القرآن
مقابلات محفظي القرآن
مقابلات محفظي القرآن
الجامع الازهر محفظين محفظين للقرآن وكيل الأزهر هيئة كبار العلماء المصحف الشريف

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الجامع الأزهر يعقد مقابلات مع المتقدمين للعمل محفظين للقرآن.. صور

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