جامعة عين شمس تستضيف سهرة العام الجديد على شاشة التليفزيون المصري

بحضور إلهام شاهين وكورال الجامعة

استضافت جامعة عين شمس، برئاسة د. محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سهرة العام الجديد التى تذاع يوم الجمعة ٣١ ديسمبر علي شاشة التليفزيون المصري، بالتعاون بين جامعة عين شمس والتليفزيون المصري، وفى إطار الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد من قصر الزعفران الأثري ليلة رأس السنة، تحت إشراف نائلة فاروق رئيس التليفزيون.



وتستضيف السهرة د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والمايسترو العالمي نادر عباسي والفنانة الهام شاهين بمصاحبة كورال جامعة عين شمس وتذاع السهرة علي شاشة القناة الثانية والفضائية المصرية.