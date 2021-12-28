أخبار التوك شو | مفاجأة في انتحار موظف بالتجمع الخامس.. بهاء سلطان حُرّ.. أسباب اختيار المدينة الذهبية المفقودة أفضل كشف أثري في 2021

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد أبرزها خلال التقرير التالي:

زاهي حواس يكشف أسباب اختيار المدينة الذهبية المفقودة كأفضل كشف أثري في2021

علق الدكتور زاهي حواس عالم الاثار ووزير الآثار الأسبق، على ترشيح مجلة "لايف ساينس" العلمية البارزة "المدينة الذهبية المفقودة" في الأقصر ضمن قائمتها أهم وأبرز 10 اكتشافات أثرية في العالم لعام 2021.

مستثمري الطاقة بـ "بنبان" :مجمع الطاقة الشمسية بمثابة سد عالي جديد لمصر..فيديو

قال هشام الجمل، رئيس جمعية مستثمري الطاقة في “بنبان”، إن العمل بالطاقة الشمسية يعتبر نقلة نوعية في مصر، مؤكدا أنه يتم إنشاء محطات للرياح أيضا وسيتم توليد الكهرباء منها .

نصر محروس: بهاء سلطان فري من اليوم.. فيديو

قال الفنان بهاء سلطان، إن هناك جماهير تثني على أغانيا أنا ونصر محروس.

حققنا مع الشركة.. القوى العاملة تفجر مفاجأة حول انتحار موظف.. فيديو

قال مدحت الغمري مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، إنه تم تحريك لجنة مكثفة من تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية والحفاظ على بيئة العمل من وزارة إلى مقر الشركة التي شهدت انتحار الموظف طبقا لتوجيهات وزير القوى العاملة.

عمرو أديب عن مهاجمته لوضع الكهرباء: يتقطع لساني.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن وضع الكهرباء خلال عام 2014 وضعت صانع القرار أمام 3 اختيارات، الأول هو ترك الوضع كما كان عليه واستمرار انقطاع الكهرباء، إصلاح الوضع يحتاج لمليارات الجنيهات.

جبنة ومش وعسل.. أحد مشايخ "غرب سهيل" يكشف كواليس حواره مع السيسي| فيديو

عبر الحج أنور بودة أحد مشايخ غرب سهيل، عن عميق فرحته بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرية غرب سهيل في أسوان.



نورت يا ريس.. أهالي "غرب سهيل" في أسوان يستقبلون السيسي بـ "الزغاريد"

عبر أهالي قرية غرب سهيل في أسوان، عن سعادتهم بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي كأول رئيس للجمهورية يقوم بزيارتهم.

يتابعها يوميا.. شاكر: تكليف السيسي بحل أزمة الكهرباء لأنها أمن قومي

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شبكات الكهرباء شهدت تطويرا كبيرا، ساهم في تجاوز عجز الكهرباء.



وزير الرياضة السابق يكشف سبب عدم ترشحه لانتخابات الزمالك

أكد خالد عبد العزيز وزير الرياضة الأسبق، أن منتخب مصر مرشح بقوة للفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.



تامر أمين: معلول ابن الأهلي مش زي اللي راح ورا طموحه.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إن النادي الأهلى جدد تعاقده مع الجناج الطائر علي معلول الذي يعد “ابن الأهلي البار”، مؤكدا أن على معلول جدد تعاقده حتى عام 2024.



وزارة الهجرة تعلن تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج..فيديو

عرض برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " تقريرا تعلن فيه وزارة الهجرة تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج أول يناير المقبل.



السيسي لأهالي قرية غرب سهيل: اللي انتوا عايزينو هنعمله.. فيديو

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الاثنين، قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان إحدى محافظات صعيد مصر، لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتنمية الريف المصري.