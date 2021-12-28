عمرو السولية: ابتعدت عن السوشيال ميديا وليس لي علاقة بالصفحة الموثقة

كشف عمرو السولية نجم الأهلي ومنتخب مصر الوطني عن كيفية تعامله مع مواقع التواصل الاجتماعي والانتقادات التي تتوجه له بعد أي مباراة.

قال السولية في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في البداية كنت أقرأ التعليقات على السوشيال ميديا وأشعر بالضيق ولكن الأمر اختلف الأن لا أقرأ أي شئ عبر مواقع التواصل الاجتماعي فعندما كنت أقرأ الأراء كنت أتأثر بالسلب وحاليا لا أهتم وتركيزي يكون على تطوير نفسي فقط"

أضاف: "غياب الجمهور جعل السوشيال ميديا مثل المدرج وزاد أهميتها وتؤثر سلبا على اللاعبين الصغار لذلك أنصح اللاعبين بعدم الاهتمام بالسوشيال ميديا"

وعن الصفحة الموثقة باسمه والتي أثارت جدلا طوال الفترة الماضية قال:"الصفحة كانت ملكا لجماهير الإسماعيلي عندما كنت لاعبا في الدراويش ووثقوها وحاولت حذف كل المنشورات السابقة والقديمة لكني لم أنجح ولكني ليس لي علاقة بتلك الصفحة"