زلازل وبراكين وأعاصير.. بسنت يوسف تكشف توقعات صادمة للعالم في 2022 | فيديو

استضاف الإعلامي عمرو أديب في خبيرة التاروت بسنت يوسف، في برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وذلك في حلقة معتادة مع نهاية كل عام، للحديث عن العام الجديد والتوقعات لأبرز ما يخبئه.

وقالت "بسنت يوسف"، سيشهد العالم خلال عام 2022 حدوث زلازل وبراكين وأعاصير قوية بشكل أصعب مما حدث في الماضي، وستكون هناك ظواهر طبيعية صعبة للغاية منذ بداية العام الجديد حتى أكتوبر 2022".

وتابعت: "فيه دول عندها مصائب عنيفة في 2022، وزاوية فلكية في أبريل تنبئ عن اندلاع حروب وثورات وظهور أوبئة وحدوث اغتيالات وحالات انتحار جماعي".