عمرو السولية يكشف الفارق بين أليو ديانج وطارق حامد

قارن عمرو السولية لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بين الثنائي طارق حامد لاعب وسط الزمالك، والمالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي من حيث الإمكانيات الفنية للثنائي وكذلك مميزات كل لاعب.



قال السولية في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الثنائي مختلف تماما، بالنسبة لأليو ديانج فهو قادر على نقل الفريق من الدفاع إلى الهجوم في وقت قصير، ينجح في قطع الكرة بشكل جيد، ويجيد الرأسيات وسريع بالكرة"



أضاف: "بالنسبة لطارق يريد أن يكون خلف اللاعبين دوما من أجل المساندة الدفاعية التي يتميز بها، طارق يحب أن يكون بين ثنائي الوسط، لكي يمنح لهما الفرصة للزيادة الهجومية ويمتلك القوة ويريد التغطية دوما على زملائه ولكن ديانج يزيد هجوميا لذلك الفارق بين الثنائي يكمن في الزيادة الهجومية لكل لاعب"



وحول قلة اللاعبين المسددين من خارج منطقة الجزاء في مصر بالوقت الحالي قال: "بالنسبة لي الأمر يتعلق بالموقف والفرصة، هناك فرص لا تستدعي التسديد بشكل مباشر والصبر وفتح المساحة أولا، لا يمكن أن أسدد بلا مبرر في كل الأوقات، وطرق اللعب الحالية جعلت هناك قلة بالنسبة للمسددين من خارج منطقة الجزاء مقارنة بالماضي طرق اللعب كانت أبسط وبالتالي التسديد كان أسهل"

