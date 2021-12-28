كاني ويست يتعقب طليقته كيم كارداشيان ويسكن أمام منزلها

ما زال المغني الأمريكي الشهير كاني ويست، مصرا على العودة إلى زوجته السابقة كيم كارداشيان؛ لدرجة دفعته إلى شراء منزل باهظ الثمن أمام منزلها الخاص ليكون قريبا منها ومن أبنائهما.

اشتري كاني ويست منزلا يبلغ قيمته 4.5 مليون دولار يقع عبر الشارع من منزل زوجته المنفصلة عنه كيم كارداشيان في لوس أنجلوس بعد تقدمها بأوراق الانفصال رسميا أمام المحكمة.

قدمت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كارداشيان أوراقا جديدة أمام المحكمة للانفصال قانونيا عن زوجها ووالد أطفالها مغني الراب كاني ويست بداية الشهر الجاري.

تتطلع كيم كادراشيان لاستعادة اسمها قبل الزواج والتخلص من لقب "ويست " الذي ظلت محتفظة به حتى تقدمها بأوراق الطلاق في فبراير الماضي، وترغب الآن في فضل قضايا حضانة أطفالها الأربعة عن حالتها الاجتماعية.

اتخذت كيم كارداشيان هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان كاني ويست رغبته في العودة إليها، وأنه ما زال يحبها في حفل أقيم ليلة الخميس الماضي، برفقة دريك.

أعرب كاني ويست عن رغبته في عودة كيم كارداشيان إليه، في أثناء تقديم إحدى أغنياته، لكنها لا ترغب في المصالحة، خاصة بعد إعلان ارتباطها بالممثل الكوميدي بيت ديفيدسون.

كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون

وأكد موقع Page Six المختص بأخبار المشاهير في هوليوود، أن الثنائي تربطهما علاقة جادة حاليا، بعد فترة من التوقعات والشائعات منذ لقائهما في حلقة كيم كارداشيان في برنامجه الكوميدي الشهير SNL .

كيم كادراشيان التي تبلغ من العمر 41 عاما ظهرت في صورة مع عائلتها وبيت ديفيدسون الذي يبلغ من العمر 28 عاما، وهو يرتدي ملابس مشابهة لها في منزل أسرتها.

انتشرت عدة صور لسيدة الأعمال الأمريكية الشهيرة كيم كارداشيان وهي تقضي وقتا طويلا مع الممثل الكوميدي الشاب، ولم يعلق ممثليهما على الأخبار المتداولة عنهما.

في أكتوبر الماضي، ظهرت كيم كارداشيان في أشهر برنامج كوميدي أمريكي، وقدمت عددا من الفقرات الترفيهية، من بينها مشهد علاء الدين والأميرة ياسمين الرومانسي برفقة نجم البرنامج بيت ديفيدسون.

ورغم أن البداية كانت عملية، إلا أن صورة جديدة انتشرت لكيم كارداشيان مع نجم SNL كانت صادمة لكثير من محبيهما، بعدما قضيا سويا نزهة بإحدى مدن الملاهي الترفيهية.

احتفلت كيم كارداشيان مع بيت ديفيدسون بالهالويين على طريقتهما في مدينة الملاهي المرعبة، برفقة شقيقتها كورتني وصديقها ترافيس باركر وأصدقاء آخرين لهم.

قال مصدر مقرب من عائلة كارداشيان، إن كيم وبيت تربطهما علاقة صداقة كبيرة، وهما يخرجان سويا للترفيه وقضاء الوقت فقط.

يأتي ذلك في ظل محاولات كاني ويست، طليق كيم كارداشيان، عودتهما سويا مرة أخرى في الوقت الذي تصر فيه هي على أن تربطهما علاقة ودية من أجل أطفالهما الأربعة والأعمال التجارية المشتركة بينهما.