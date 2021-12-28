عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كاني ويست يتعقب طليقته كيم كارداشيان ويسكن أمام منزلها

كاني ويست وكيم كارداشيان
كاني ويست وكيم كارداشيان

ما زال المغني الأمريكي الشهير كاني ويست، مصرا على العودة إلى زوجته السابقة كيم كارداشيان؛ لدرجة دفعته إلى شراء منزل باهظ الثمن أمام منزلها الخاص ليكون قريبا منها ومن أبنائهما. 

 

اشتري كاني ويست منزلا يبلغ قيمته 4.5 مليون دولار يقع عبر الشارع من منزل زوجته المنفصلة عنه كيم كارداشيان في لوس أنجلوس بعد تقدمها بأوراق الانفصال رسميا أمام المحكمة. 

 

قدمت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كارداشيان أوراقا جديدة أمام المحكمة للانفصال قانونيا عن زوجها ووالد أطفالها مغني الراب كاني ويست بداية الشهر الجاري. 

 

تتطلع كيم كادراشيان لاستعادة اسمها قبل الزواج والتخلص من لقب "ويست " الذي ظلت محتفظة به حتى تقدمها بأوراق الطلاق في فبراير الماضي، وترغب الآن في فضل قضايا حضانة أطفالها الأربعة عن حالتها الاجتماعية. 

 

اتخذت كيم كارداشيان هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان كاني ويست رغبته في العودة إليها، وأنه ما زال يحبها في حفل أقيم ليلة الخميس الماضي، برفقة دريك. 

 

أعرب كاني ويست عن رغبته في عودة كيم كارداشيان إليه، في أثناء تقديم إحدى أغنياته، لكنها لا ترغب في المصالحة، خاصة بعد إعلان ارتباطها بالممثل الكوميدي بيت ديفيدسون. 

 

كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون 

 

وأكد موقع Page Six المختص بأخبار المشاهير في هوليوود، أن الثنائي تربطهما علاقة جادة حاليا، بعد فترة من التوقعات والشائعات منذ لقائهما في حلقة كيم كارداشيان في برنامجه الكوميدي الشهير SNL .

 

كيم كادراشيان التي تبلغ من العمر 41 عاما ظهرت في صورة مع عائلتها وبيت ديفيدسون الذي يبلغ من العمر 28 عاما، وهو يرتدي ملابس مشابهة لها في منزل أسرتها. 

 

انتشرت عدة صور لسيدة الأعمال الأمريكية الشهيرة كيم كارداشيان وهي تقضي وقتا طويلا مع الممثل الكوميدي الشاب، ولم يعلق ممثليهما على الأخبار المتداولة عنهما. 

 

في أكتوبر الماضي، ظهرت كيم كارداشيان في أشهر برنامج كوميدي أمريكي، وقدمت عددا من الفقرات الترفيهية، من بينها مشهد علاء الدين والأميرة ياسمين الرومانسي برفقة نجم البرنامج بيت ديفيدسون. 

 

ورغم أن البداية كانت عملية، إلا أن صورة جديدة انتشرت لكيم كارداشيان مع نجم SNL كانت صادمة لكثير من محبيهما، بعدما قضيا سويا نزهة بإحدى مدن الملاهي الترفيهية. 

txt

رغم توسل كاني ويست للعودة.. إجراء جديد من كيم كارداشيان للانفصال قانونيا عن زوجها السابق

txt

بعد تحقيقه أرقام قياسية.. بيت ديفيدسون يصطحب كيم كارداشيان لمشاهدة فيلم سبايدر مان الجديد

 

احتفلت كيم كارداشيان مع بيت ديفيدسون بالهالويين على طريقتهما في مدينة الملاهي المرعبة، برفقة شقيقتها كورتني وصديقها ترافيس باركر وأصدقاء آخرين لهم. 

 

قال مصدر مقرب من عائلة كارداشيان، إن كيم وبيت تربطهما علاقة صداقة كبيرة، وهما يخرجان سويا للترفيه وقضاء الوقت فقط. 

 

يأتي ذلك في ظل محاولات كاني ويست، طليق كيم كارداشيان، عودتهما سويا مرة أخرى في الوقت الذي تصر فيه هي على أن تربطهما علاقة ودية من أجل أطفالهما الأربعة والأعمال التجارية المشتركة بينهما. 

كاني ويست كيم كارداشيان بيت ديفيدسون انفصال كيم كارداشيان أبناء كاني ويست

ترشيحاتنا

بيراميدز يعرض 1.5 مليون دولار سنويًا على فرجاني ساسي

مؤسس فيسبوك يشتري عقارات جديدة بـ 17 مليون دولار

عصام الحضري يدعم الشناوي بعد تراجع مستواه: أنت حارس مصر الأول

استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا حول العالم

إصلاح سياسات المالية العامة.. ماذا أضاف الرئيس في 7 سنوات

الأولى من فئة الـ SUV.. فيراري بوروسانجو تظهر بـ "تمويهات"| فيديو وصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيول وعاصفة ترابية.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

بعد أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر في اعتزال الغناء |فيديو

الأرصاد : انتهاء الأجواء الشتوية المستقرة بدءًا من الجمعة

بطل الملاكمة .. وفاة أندرتيكر بعد إصابته بفيروس كورونا

ابنة شيرين عبدالوهاب تكشف سرا جديدا بعد انفصال والدتها عن حسام حبيب

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

زوجة أحمد السقا تصدم الجمهور: انفصلنا مرتين بسبب الخلافات

شوبير يكشف مفاجأة عن المستبعدين من قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حفاوة الترحيب.. قرية غرب سهيل النوبية تستقبل الرئيس السيسي.. ويتفقد أروقة القرية لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات ضمن حياة كريمة.. صور

بخطأ فادح.. إعلان وفاة البابا فرانسيس أثناء خطاب عيد الميلاد| فيديو

أغرب قيود كورونا.. دولة تحظر سير السيارات في الشوارع وتفرض غرامة على المخالف

قابله العوضي ودعمه حمو بيكا.. كيف عانى حسام بوجي من التنمر؟

فيديو

وداعا تخفيف الأحمال.. 135 مليار جنيه استثمارات الكهرباء في الصعيد

7 سنوات من النهوض في قطاع السياحة خلال حكم الرئيس السيسي.. فيديو

فيديو جراف.. أهم انجازات الرئيس السيسي في صندوق مصر السيادي

بـ 21 مليار جنيه.. رحلة قطاع الأعمال العام من المديونيات إلى الاستثمارات خلال 7 سنوات

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ